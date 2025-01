Paulo Otavio mira títulos e ‘temporada dos sonhos’ pelo Al Sadd

Neste sábado (18), às 13h, o chamado Mundo Árabe será palco de um tira-teima pela supremacia do futebol da região, quando o Al Sadd, atual bicampeão do Catar, enfrentar o Al Wasl, último campeão dos Emirados Árabes Unidos, no Estádio Jassim Bin Hamad, em Doha, valendo o título da Super Shield do Catar-Emirados Árabes. E no elenco do Al Sadd há um talento brasileiro que, após uma longa e bem-sucedida passagem pela Alemanha, tem feito bonito e colecionado títulos no país-sede da última Copa do Mundo.

continua após a publicidade

➡️ Endrick decide para o Real Madrid e web comemora: ‘Tem que respeitar, Ancelotti’

Revelado pelo Athletico Paranaense em 2012, o lateral-esquerdo Paulo Otavio passou por alguns outros clubes do Brasil, incluindo o rival Coritiba, antes de partir rumo ao futebol europeu aos 21 anos. Entre 2019 e 2023, se destacou pelo Wolfsburg, da Alemanha, pelo qual disputou a UEFA Champions League. Desde o ano retrasado, o jogador de 30 anos defende o Al Sadd, maior clube do Catar, e já em sua primeira temporada, sagrou-se campeão Catari e da Copa do Emir, além de ser eleito o melhor lateral-esquerdo da liga.

No último mês de novembro, pela Champions League da Ásia, Paulo Otavio brilhou ao anotar o gol do empate de sua equipe contra o poderoso Al Hilal, de Neymar e Jorge Jesus, que até então tinha 100% de aproveitamento na competição.

continua após a publicidade

Na rodada seguinte, o invicto Al Sadd voltou a mostrar sua força ao bater o temido Al Nassr, de Cristiano Ronaldo - que não atuou - e selar sua classificação antecipada ao mata-mata do torneio. Na liga Catari, o time de Paulo Otavio luta pelo tricampeonato consecutivo e ocupa hoje a vice-liderança, a três pontos do líder Al Duhail.

- Minha primeira temporada aqui no Catar foi muito boa individual e coletivamente, mas eu confio que essa seja ainda melhor. Contra os rivais da Arábia Saudita, com astros globais, já demos uma boa demonstração de que o Al Sadd briga por todos os cinco títulos que disputa. Queremos fazer a temporada dos sonhos - garante o ambicioso Paulo Otavio, titular absoluto do técnico espanhol Félix Sánchez.

continua após a publicidade

- Vencer o Al Wasl no sábado tem um simbolismo muito forte. Para os cataris, demonstrar essa força em campo contra os rivais do Golfo é algo importante - explica o jogador.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

E Paulo Otavio certamente não será o único brasileiro em campo na final deste sábado. No elenco do Al Sadd, o lateral-esquerdo tem como companheiros o experiente volante Guilherme, ex-Corinthians, e o jovem ponta Giovane, ex-Palmeiras.

No Al Wasl, seu adversário, há cinco compatriotas, sendo o mais conhecido deles o atacante Caio Canedo, ex-Botafogo. A Super Shield, aliás, foi decidida em 2024 com gols de figurinhas carimbadas do torcedor brasileiro: Philippe Coutinho, hoje no Vasco, marcou para o Al Duhail, do Catar, que sofreu a virada do Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes, com um gol do atacante Igor Jesus, atualmente no Botafogo e na Seleção Brasileira. Em 2025, o filme pode se repetir.