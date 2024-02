O Borussia Dortmund entrou em campo, nesta terça-feira (20), em partida válida pela ida das oitavas de final da Champions League, e ficou só no empate em 1 a 1 com o PSV, no Philips Stadion, na Holanda. Malen marcou para a muralha amarela, enquanto Luuk de Jong deixou tudo igual para os donos da casa.