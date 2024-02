Nesta quarta-feira (21), às 17h (horário de Brasília), o Barcelona visita o Napoli no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA), em jogo válido pela ida das oitavas de final da Champions League. As duas equipes balançam na temporada: os catalães estão brigando apenas por vagas na próxima Champions, enquanto os italianos estão longe da zona continental no Italiano e já demitiram dois treinadores. O jogo terá transmissão da TNT e da HBO Max.