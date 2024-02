Nesta quarta-feira (21), às 17h (horário de Brasília), o Arsenal visita o Porto no Estádio do Dragão, em Porto (POR), em jogo válido pela ida das oitavas de final da Champions League. Os Gunners de Arteta querem se afirmar como uma potência continental atual, enquanto a equipe portuguesa vem sofrendo na Liga Portugal. O jogo terá transmissão do Space e da HBO Max.