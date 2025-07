Juventus acerta troca de jogadores com o Porto; confira

A Juventus acertou, no início desta semana, uma troca de laterais-direitos com o Porto, como informou o jornalista Fabrizio Romano. A Velha Senhora cedeu Alberto Costa, enquanto os Dragões enviaram João Mário para Turim. As transferências foram realizadas com valores separados para maior transparência no balanço financeiro de cada clube ao fim da temporada.

Enquanto o Porto desembolsará 15 milhões de euros (R$ 97,4 milhões na cotação atual) pelo lateral da Juventus, os Bianconeros vão pagar 12 milhões de euros (R$ 78 milhões) pelo atleta formado nos Dragões. A princípio, a diferença dos montantes é de 3 milhões de euros (R$ 19,5 milhões), mas pode subir para 4 milhões de euros (R$ 26 milhões) caso Alberto Costa bata metas em Portugal. Além disso, os dois clubes mantém o direito de receber 10% referentes a possíveis futuras vendas de cada um.

O movimento do Porto frustrou um rival, que desejava repatriar Alberto Costa: o Sporting. Os Leões identificaram o ex-jogador da Juventus como opção para assumir a lateral-direita em Alvalade, que não possui um dono firmado desde a saída de Pedro Porro para o Tottenham.

Alberto Costa pela Juventus na disputa do Mundial de Clubes (Foto: Reprodução/Juventus)

Histórico dos laterais na Seleção

Aos 25 anos, João Mário já foi convocado mais de uma vez para a seleção de Portugal e estreou em 2023, em uma vitória sobre Liechtenstein. Já Alberto, de apenas 21 anos, ainda não atuou pela seleção principal, mas era frequentemente chamado nas categorias de base, principalmente no sub-18 e sub-20.

João Mário em sua estreia por Portugal, em novembro de 2023 (Foto: Reprodução/Portugal)

Última temporada de João Mário e Alberto Costa

Invertendo os papéis no mercado de verão europeu, os laterais viveram situações opostas durante a última temporada. Enquanto João Mário seguiu como titular do Porto, com um total de 42 jogos e sete assistências concedidas, Alberto não convenceu na Juventus. O lateral somou 670 minutos em 14 partidas e distribuiu três passes para gols em seu único semestre pela Juve.

