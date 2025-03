O Paraguai venceu o Chile por 1 a 0, nesta quinta-feira (20), pela 13ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. O zagueiro Alderete foi o autor do único gol da equipe de Gustavo Alfaro, que subiu para a 4ª colocação na competição.

Como foi o jogo entre Paraguai e Chile?

Na etapa inicial, o Paraguai impôs muita intensidade e criou boas chances com Sosa e Cubas, sendo parados pela defesa chilena e pelo goleiro Cortés. Após suportar a pressão, o Chile conseguiu criar boas oportunidades com Cepeda, que foi acionado duas vezes pelo lado direito, tendo finalizado próximo do gol na primeira tentativa e obrigado Gatito Fernández a fazer grande defesa na sequência. Os mandantes responderam em cobrança de escanteio com Júnior Alonso cabeceando para bela intervenção de Cortés.

No segundo tempo, o Paraguai voltou pressionando e Galarza quase abriu o placar com menos de um minuto sendo acionado de fora da área e arriscando um chute para nova defesa de Cortés. E aos 14 minutos, Enciso levantou uma bola na área após uma cobrança de falta ensaiada, Alderete aproveitou uma assistência de Cáceres e finalizou de pé esquerdo para abrir o placar. Os mandantes seguiram pressionando saída de bola e quase ampliaram o marcador com Enciso roubando bola no campo de ataque e batendo com desvio na zaga ao lado da meta, e Alderete aproveitando cobrança de escanteio e mandando por cima da meta. O Chile encontrou muita dificuldade, mas quase chegou ao empate com Osório fazendo boa jogada individual e finalizando da intermediária para defesa chave de Gatito, que garantiu a vitória da equipe de Gustavo Alfaro.

O que vem aí para Paraguai e Chile?

Na terça-feira (25), o Paraguai visita a Colômbia, às 21h30 (de Brasília), pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. No mesmo dia, o Chile recebe o Equador, às 21h (de Brasília).