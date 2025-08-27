Paquetá tem início mais goleador desde que chegou na Europa

Convocado por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira, Lucas Paquetá tem o início mais goleador desde que chegou na Europa. Em três partidas, o camisa 10 do West Ham marcou dois gols e vem provando ser peça chave na equipe de Graham Potter.

Na pré-temporada, Paquetá já demonstrava uma maior aptidão ofensiva, tendo balançado as redes nos amistosos contra Grasshopper e Everton. Mas a confiança do brasileiro segue alta no início da temporada após se ver livre das acusações feitas pela FA relacionadas a um suposto envolvimento em manipulação de resultados.

Em 2024/2025, Paquetá sofreu com as investigações que ocorriam fora das quatro linhas, o que afetou sua cabeça e seu desempenho em campo. Com isso, o meia do West Ham marcou apenas cinco gols em 36 jogos na última temporada e não contribuiu com assistências, tendo feito seu pior ano desde que chegou na Inglaterra.

Apesar do bom momento pessoal de Paquetá, o West Ham não faz um bom início de temporada. Além das duas derrotas no início da Premier League, os Hammers foram eliminados da Copa da Liga Inglesa após perderem de virada para o Wolverhampton por 3 a 2, no Molineux. No domingo (31), a equipe visita o Nottingham Forest, pelo Campeonato Inglês.

Melhores temporadas de Paquetá na Europa

Na Inglaterra, Paquetá fez sua melhor temporada com a camisa do West Ham em 2023/2024, em que os Hammers conquistaram o título da Europa League. No período, o camisa 10 encerrou o ano com oito gols marcados e sete assistências.

No entanto, Paquetá conseguiu números melhores quando ainda defendia a camisa do Lyon em 2021/2022. Na ocasião, o meia da Seleção Brasileira balançou as redes em 11 oportunidades e contribuiu com sete assistências.

