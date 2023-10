A quinta-feira de Liga Europa teve uma dupla brasileira como protagonista. Pela 2ª rodada do Grupo A, o West Ham venceu o Freiburg fora de casa por 2 a 1, com direito a gol de Lucas Paquetá no início do jogo. Na França, o Olympique de Marseille saiu na frente mas viu o Brighton buscar o empate no fim da partida, com gol de João Pedro. O ex-Fluminense se tornou o artilheiro da competição, com três gols marcados.