A segunda vez que o 'Templo do Futebol' viu uma equipe dar a volta olímpica foi no dia 30 de janeiro de 2021, um sábado. No final do jogo, Breno Lopez, atacante do Palmeiras, sobe contra a marcação de Pará, lateral do Santos, e coloca a bola no ângulo esquerdo do goleiro John, que nada pode fazer, 1 a 0 para o Palestra. O Verdão conquistava ali, sua segunda Copa Libertadores, e Abel Ferreira caminhava a passos largos para o começo de uma era vitoriosa no clube da Barra Funda. Vale lembrar que o Brasil e o mundo passava pela pandemia da COVID-19, o jogo, que de início seria com portões fechados, terminou com um acordo entre a CONMEBOL e os clubes para que fossem convidadas 1.250 pessoas de cada lado, totalizando 2.500.