Nesta sexta-feira, já há estreias de algumas equipes. O City começa a defesa do seu título às 16h, enfrentando o Burnley, recém-promovido da segunda divisão. No Oriente Médio, o Al-Ahli duela contra o Al-Hazm, inaugurando o Sauditão. O Espanhol terá dois jogos: o Sevilla recebe o Valencia no Ramón Sánchez Pizjuan, enquanto o Rayo Vallecano visita o Almería. Na França, Nice e Lille fazem excelente jogo às 16h, enquanto o Braga recebe o Famalicão na abertura do Português.