- Esses amistosos são bons para a gente ver o desempenho da equipe, principalmente tático, que mesmo tendo uma boa base ainda temos alguns ajustes a fazer por termos trocado ali na reta final da temporada passada o modelo e algumas ideias da fase defensiva, jogando com um homem a mais no meio de campo. Também tivemos algumas saídas de jogadores do sistema defensivo e ofensivo. Agora a gente tem o retorno do Bill, que é um nove diferente, mais de pivô, com presença de área muito boa, um ótimo finalizador e que tem uma grande história no clube. Também tivemos algumas estreias, como a do Fellipe Veloso, o Owen, que é um meio-campista tailandês, e um zagueiro coreano, que também fez uma boa partida - avaliou o treinador.