Com o vínculo chegando ao fim no próximo ano, está é a última oportunidade de venda para o PSG, já que em janeiro, o craque poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro time e sair sem deixar lucros aos cofres de Nasser Al-Khelaifi, dono e presidente do clube. O Real Madrid é o próximo passo mais possível, mas os merengues não querem gastar os 200 milhões de euros pedidos pelos parisienses. O sentimento em Valdebebas é de que Mbappé não tomará outra decisão em 2024 a não ser assinar de graça com o Real.