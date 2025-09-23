Jornal espanhol critica Vini Jr: ‘Retrocedeu cinco anos’

menu hamburguer
Vini Jr. em ação pelo Real Madrid contra o Borussia Dortmund (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
imagem cameraVini Jr. em ação pelo Real Madrid contra o Borussia Dortmund (Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP)
João Gabriel Nicolli
Estagiário
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 23/09/2025
07:30
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta segunda-feira (22), Vini Jr ficou na décima sexta posição do prêmio Bola de Ouro da revista France Football. Os números do atacante, sob o comando do treinador de Xabi Alonso, caíram para um patamar próximo da temporada 2020/21, quando o brasileiro ainda não havia conquistado o status de estrela do Real Madrid.

Para o jornal espanhol "Marca", Vini Jr perdeu o status de intocável no Real Madrid. Segundo o portal, o atacante não está mais no grupo de titulares "intocáveis" do elenco de Xabi Alonso neste início da temporada.

Vini Jr. - Real Madrid x Villarreal
Vinícius Jr em ação no confronto contra o Villareal (Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP)

Ex-Flamengo tem tido atrito com o treinador do Real Madrid. Durante a pausa para hidratação, na vitória contra o Espanyol por 2 a 0 no último sábado (20), Xabi Alonso comunicou Vini Jr que o atacante seria substituído aos 32 minutos do segundo tempo. O brasileiro levantou os braços e arremessou a garrafa d'água no gramado, deixando claro para o treinador que não gostou da decisão. Na entrevista coletiva, o técnico espanhol minimizou o ocorrido:

— Vini Jr. queria continuar porque estava se sentindo bem. O Mastantuono também. Zangado? Ele não ficou muito feliz, mas o Franco também não. Isso acontece com todos — disse Xabi Alonso depois da partida.

Números de Vini Jr

A nova fase de Vinicius Junior é retratada na queda números de participação em campo. Na temporada atual, o atacante tem menos tempo em campo do que em na época em não era titular absoluto.

Nesta temporada, Vini participou de 349 dos 540 minutos possíveis nas seis primeiras partidas do Real Madrid, o que representa cerca de 65% do total. Em 2020/2021, antes de alcançar o status de craque do futebol mundial, Vinicius Junior disputou 312 minutos nos seis primeiros jogos (58%).

Os números atuais de Vini Jr., podem ser comparados a temporada 2023/24, quando o atacante sofreu uma lesão precoce. Mesmo assim, ele jogou 373 minutos de um possível 540 em suas primeiras seis partidas, mais do que nesta temporada. Na temporada passada, o brasileiro disputou 526 minutos, ou seja, 97% do tempo possível em campo.

Portanto, os números mostram que Vini Jr teve uma queda significativa de participação em campo pelo Real Madrid. A única temporada na qual o atacante atuou tão pouco foi sob o comando de Zinedine ZIdane, há cinco anos.

