Com show de Foden, Manchester City vence Borussia Dortmund pela Champions League
Com tranquilidade, Cityzens seguem invictos na competição
O Manchester City derrotou o Borussia Dortmund por 4 a 1, nesta quarta-feira (5), pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. Em duelo realizado no Etihad Stadium, em Manchester (ING), os Cityzens contaram com o protagonismo de Phil Foden, que marcou os dois gols na partida. Ex-jogador da equipe alemã, Erling Haaland balançou as redes e fez a famosa "Lei do Ex".
Na tabela, o Manchester City é o quarto colocado, com 10 pontos. Já o Borussia Dortmund é apenas o 11º, com sete pontos conquistados.
Como foi Manchester City x Borussia Dortmund?
Mesmo fora de casa, o Borussia Dortmund adiantou suas linhas e tentou sufocar a saída de bola do Manchester City. A tentativa deu certo e os alemães tiveram mais posse no ataque, mas sem levar perigo ao gol de Donnarumma. Após sobreviver a pressão, os Cityzens foram mais ao ataque e, com chute de fora da área rasteiro, Phil Foden abriu o placar.
Com o gol, o City animou e foi mais ao ataque. Em grande jogada de Erling Haaland, Nico O'Reilly teve a chance de ampliar, mas parou em Gregor Kobel. Na sequência da jogada, Jérémy Doku limpou a defesa e cruzou rasteiro à área, onde Haaland chutou de primeira e marcou o segundo da equipe inglesa na partida.
Na volta do intervalo, o Manchester City seguiu superior e quase marcou o terceiro com Savinho, evitado por Kobel. Ainda no ataque, os Cityzens marcaram o terceiro, com mais um de Phil Foden, sendo outro com chute de fora da área, sem chances ao goleiro suíço.
Com o placar resolvido, o City abaixou as linhas e permitiu algumas chances de perigo do Dortmund, que pararam em Donnarumma. Porém, após cobrança de falta ensaiada, Julian Ryerson cruzou rasteiro e Waldemar Anton completou para diminuir o placar. Mesmo com a pressão adversária nos últimos minutos, o Manchester conseguiu segurar o ímpeto alemão e ainda marcou mais um, com Rayan Cherki, para consolidar a vitória.
O que vem por aí?
O Manchester City retorna aos gramados no domingo (9), às 13h30 (de Brasília), para encarar o Liverpool, no Etihad Stadium, pela 11ª rodada da Premier League. Na Bundesliga, no sábado (8), às 11h30 (de Brasília), o Borussia Dortmund visita o Hamburgo, no Volksparkstadion.
✅ FICHA TÉCNICA
Manchester City 4x1 Borussia Dortmund
4ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de novembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)
🥅 Gols: Phil Foden (MCI 22'/1ºT, 1-0); Erling Haaland (MCI 29'/1ºT, 2-0); Phil Foden (MCI 12'/2ºT, 3-0); Waldemar Anton (DOR 27'/2ºT, 3-1); Rayan Cherki (MCI 45+1/2ºT, 4-1)
🟨 Cartões amarelos: Daniel Svensson (DOR); Savinho (MCI); Nico O'Reilly (MCI)
🟥 Cartões vermelhos:
Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, John Stones, Josko Gvardiol, Nico O'Reilly; Nico Gonzalez; Savinho (Bernardo Silva), Tijani Reijnders (Rúben Dias), Phil Foden, Jérémy Doku (Rayan Cherki); Erling Haaland.
Borussia Dortmund (Técnico: Niko Kovač)
Gregor Kobel; Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Ramy Bensebaini (Emre Can); Daniel Svensson, Marcel Sabitzer (Pascal Gross), Felix Nmecha, Julian Ryerson; Maximilian Beier (Carney Chukwuemeka), Karim Adeyemi (Fábio Silva), Serhou Guirassy (Jobe Bellingham).
