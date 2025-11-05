menu hamburguer
Futebol Internacional

Com gol de brasileiro, Newcastle vence e entra no G-8 da Champions League

Joelinton marcou o segundo gol para os Magpies

Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 05/11/2025
18:53
Joelinton comemorando o gol marcado contra o Athletic Bilbao (Foto: Paul Ellis/AFP)
O Newcastle venceu o Athletic Bilbao por 2 a 0 nesta quarta-feira (5), pela 4ª rodada da fase de liga da Champions League. O confronto foi disputado no St. James' Park e teve grande atuação de Joelinton, autor do segundo gol dos Magpies. Dan Burn marcou o primeiro e abriu caminho para mais uma vitória da equipe inglesa.

Com o resultado, o Newcastle subiu para a 6ª colocação na fase de liga da Champions League. A vitória foi crucial para os Magpies, que ultrapassaram Liverpool e Real Madrid e entrou na zona de classificação direta às oitavas de final. O Athletic Bilbao, por outro lado, segue em situação delicada: ocupa o 27º lugar, apenas um ponto atrás da zona de playoffs.

Newcastle x Athletic Bilbao: como foi o jogo?

Em um confronto considerado "subestimado" da rodada, Newcastle e Athletic Bilbao protagonizaram um duelo intenso entre representantes de duas das ligas mais competitivas do mundo. Os ingleses vinham de boa fase sob o comando de Eddie Howe, enquanto o time espanhol, desfalcado dos irmãos Nico e Iñaki Williams, tentava reagir após uma sequência negativa.

O início foi animado, com o Athletic Bilbao mostrando disposição e tentando pressionar a saída de bola adversária. No entanto, a superioridade técnica e física dos Magpies se impôs rapidamente. Aos oito minutos, Joelinton chegou a balançar as redes após receber passe em profundidade, mas o lance foi anulado por impedimento. O Newcastle, contudo, manteve o ritmo e abriu o placar dois minutos depois. Em cobrança ensaiada de falta, Trippier cruzou com precisão, e Dan Burn apareceu livre na área para cabecear firme, sem chances para Unai Simón.

O gol deu tranquilidade à equipe inglesa, que passou a controlar a posse de bola e administrar o ritmo da partida. Mesmo com tentativas isoladas de Berenguer e Vesga, o Bilbao pouco ameaçava. O Newcastle, por outro lado, seguia organizado e encontrava espaços com as triangulações entre Bruno Guimarães, Barnes e Murphy. A principal preocupação veio aos 35 minutos, quando Anthony Gordon, artilheiro do time na Champions, sentiu uma lesão e precisou ser substituído.

Joelinton subindo para marcar o gol para o Newcastle (Foto: Paul Ellis/AFP)
Joelinton subindo para marcar o gol para o Newcastle (Foto: Paul Ellis/AFP)

O segundo tempo manteve a mesma tônica da etapa inicial. O Newcastle voltou determinado a ampliar e conseguiu o segundo gol logo aos quatro minutos. Bruno Guimarães iniciou a jogada com um passe em profundidade para Murphy, que cruzou rasteiro. A defesa do Bilbao tentou cortar, mas Harvey Barnes recuperou a bola, driblou o marcador e levantou na medida para Joelinton, que testou no contrapé do goleiro espanhol e fez 2 a 0.

Com a vantagem consolidada, o time de Eddie Howe passou a controlar o jogo com inteligência. A posse de bola girava de um lado a outro, diminuindo o ímpeto ofensivo do adversário, que se mostrava incapaz de reagir. O Athletic Bilbao, desorganizado e sem criatividade no meio-campo, mal conseguiu ameaçar Nick Pope. As substituições promovidas por Ernesto Valverde não surtiram efeito, e o ritmo da partida caiu nos minutos finais.

Os Magpies, por sua vez, seguiram compactos, administrando o placar com segurança e mostrando maturidade tática. A atuação sólida reforçou o bom momento da equipe na Champions League e confirmou Joelinton como um dos principais nomes da campanha.

O que vem por aí?

Após o resultado, o Newcastle volta a campo neste domingo (9), quando enfrentará o Brentford, às 11h (de Brasília), pela Premier League. O Athletic Bilbao joga no mesmo dia, às 10h, em duelo válido pela La Liga.

✅ FICHA TÉCNICA

Newcastle 1x0 Athletic Bilbao
4ª rodada – Champions League

🗓️ Data e horário: terça-feira, 4 de outubro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: St James' Park, em Newcastle upon Tyne (ING)
🥅 Gols: Dan Burn (NEW 11'/1T); Joelinton (NEW 4'/2T)
🟨 Cartões amarelos: Paredes (ATH); Areso (ATH)
🟥 Cartões vermelhos: --

⚫⚪ Newcastle (Técnico: Eddie Howe)
Nick Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Dan Burn (Hall); Bruno Guimarães (Miley), Tonali, Joelinton; Harvey Barnes (Elanga), Woltemade (Ramsey), Anthony Gordon (Murphy)

⚪🔴 Athletic Bilbao (Técnico: Ernesto Valverde)
Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Boro; Mora, Jauregizar (Sánchez); Navarro (Serrano), Vesga, Berenguer; Gómez (Hierro)

