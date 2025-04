O entrevero ocorrido no duelo entre Colo-Colo e Fortaleza, pela Libertadores, segue dando o que falar. O confronto foi interrompido por conta de uma invasão de torcedores do clube chileno ao gramado do Monumental David Arellano, motivada pelo falecimento ainda investigado de dois aficionados, de 13 e 18 anos.

A "Garra Blanca", uma das principais torcidas organizadas ligadas ao Eterno Campeão, se manifestou em suas redes sociais e detonou a postura da Conmebol diante da situação, além das autoridades policiais locais. A organização tentou reiniciar a partida, mas após pressão de autoridades locais, escolheu cancelar o duelo, sem opção de reinício ou ação dos minutos restantes.

"O futebol jamais estará acima das pessoas. Antes do jogo contra o Fortaleza, dois torcedores foram atropelados por um carro lança-gases de policiais. Não é a primeira vez que essa instituição acaba com a vida dos nossos nos arredores do Monumental. Primeiro foi Patruka, depois Neco, e agora esses dois jovens, que tinham toda uma vida para seguir o clube de seu coração. Não permitiremos que o show tampe a gravidade disso. Dois menores assassinados pela Polícia. Faltaram com os protocolos, se é que eles têm. As mortes de companheiros de arquibancada não podem continuar pelas mãos da instituição. Saem de casa querendo ver seu time jogar, e ter um bom dia. Não é possível que você não volte para casa por ir ver uma partida. Estendemos nossas condolências à família."

As autoridades locais e a Conmebol estão investigando a situação, e um policial deve ser ouvido nas próximas horas como acusado de dirigir o veículo indicado como motivador do atropelamento. A dupla tentava invadir o estádio para assistir ao duelo com a equipe brasileira, pela segunda rodada da fase de grupos.

Ao descobrir o ocorrido, aficionados do Colo-Colo romperam grades e vidros, e entraram no gramado como forma de protesto, o que levou os atletas do Leão do Pici a sair em disparada em direção aos vestiários. A entidade máxima do futebol sul-americano era a favor da retomada do confronto, mas não teve sucesso na tentativa de convencimento, enquanto o sistema de som do David Arellano solicitava aos presentes que deixassem as instalações, em pedido prontamente atendido pelos locais.

Os desdobramentos do embate, agora, serão estabelecidos por autoridades judiciais, visto que não haverá adiamento ou cumprimento dos minutos restantes. A Conmebol estudará, portanto, o destino dos pontos do duelo, que no ato das invasões, seguia empatado sem gols.