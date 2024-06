Carvajal celebra prêmio de melhor em campo (Foto: Paul ELLIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/06/2024 - 08:05 • Londres (ING)

Daniel Carvajal sempre esteve longe de qualquer holofote enquanto parte do elenco do Real Madrid. Formado em Valdebebas, o lateral-direito tem a titularidade do clube há anos, mas por muito tempo, foi alvo de desconfiança dos torcedores merengues. E, de forma merecida, a final da Champions League veio para enterrar de vez qualquer desvalorização do jogador.

Autor do primeiro gol na decisão contra o Borussia Dortmund, vencida por 2 a 0 em Londres, Carvajal viveu talvez seu melhor momento na carreira nos últimos 12 meses. Depois da grande renovação no elenco tanto da seleção da Espanha quanto do Real, o defensor se tornou um líder praticamente silencioso e invisível, mas crucial nas duas frentes.

O período se iniciou com a conquista da Nations League pela Fúria. Além de ótimas atuações na fase inicial da competição, se recuperou de lesão para a reta final, entrou na prorrogação da decisão frente à Croácia e, com uma categórica cavadinha, garantiu o título continental.

Posteriormente, ao longo de 2023-24, fez sua temporada mais artilheira, com seis gols em 41 jogos, além de contribuir com cinco assistências. Já com 32 anos, a cancha aos poucos adquirida vem se mostrando crucial, correndo sempre da maneira correta e fazendo atuações de poucos erros e alta efetividade.

Se por muito tempo foi considerado o elo fraco de uma equipe que vivia sob a batuta de astros como Cristiano Ronaldo e Benzema, Dani é cada vez mais importante para os Blancos. Carvajal, de 1,73, considerado baixo para brigar na bola aérea, alçou voo em Wembley para balançar as redes sagradas inglesas. E deu mais uma prova de que os roteiros que a Champions League separa para o Real Madrid são indecifráveis, mas incríveis.

