Ancelotti revela segredo do Real Madrid na Champions League: ‘Não é difícil responder’

Ancelotti com a taça da Champions League. (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/06/2024 - 19:18 • Londres (ING)

Carlo Michelangelo Ancelotti pode ser considerado uma entidade da maior competição de clubes do mundo. Com a vitória do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund, neste sábado, o treinador conquistou a quinta taça de Champions League do currículo e se isolou ainda mais como o maior vencedor do torneio entre treinadores.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Questionado pela equipe de reportagem da TNT Sports, Ancelotti valorizou o esforço do Borussia Dortmund e se mostrou incrédulo com o desempenho dos Merengues em Wembley, além da conquista da quinta Champions da carreira:

"Parece um sonho, mas é realidade. Estou muito feliz com isso. Foi um jogo e tanto, eles foram melhores no primeiro tempo e nós fomos melhores no segundo. Uma final é sempre dura, assim como o jogo de hoje. Estamos muito felizes por vencer a Champions League de novo."

➡️ A casa da Champions League! Clique para ganhar 7 dias grátis de Max!

Ancelotti é levantado pelos jogadores do Real Madrid. (Photo by Glyn KIRK / AFP)

E se tem uma coisa que o Real Madrid tem em comum com Carlo Ancelotti, com certeza é o hábito de ganhar. Após a conquista da 15ª taça de Champions na história dos Merengues, o treinador também foi perguntado sobre a mística do Real Madrid na competição:

"A história e a tradição do clube, a qualidade dos jogadores, o clube como família... nós trabalhamos juntos e a atmosfera é sempre fantástica. Sempre humildes, sem ego... não é muito difícil responder a essa questão."

Nome da final pelo Real Madrid, Vinícius Jr beija a taça da Champions League. (Photo by INA FASSBENDER / AFP)

+ Mellstroy: qual o significado da camisa dos invasores do gramado na final da Champions?