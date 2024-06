De saída do Real Madrid, Kroos se emociona com título da Champions: ‘Queria muito isso’

(Foto: Glyn KIRK / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/06/2024 - 19:11 • Londres (ING)

Toni Kroos, capitão do 15° título do Real Madrid na Champions League, concedeu entrevista ao jornal alemão 'ZDF' e se emocionou ao levantar a quinta taça do torneio com a camisa merengue. Aos 34 anos, o craque anunciou sua aposentadoria ao fim da temporada.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Eu queria me despedir com esta vitória na Liga dos Campeões hoje. Isso significa muito para mim. Felizmente, deu tudo certo - declarou Toni Kroos, ao vencer mais uma taça da competição europeia com o Real Madrid.

O meia alemão foi modesto ao analisar a partida, já que elogiou desempenho do Borussia Dortmund, adversário da equipe espanhola na final em Wembley.

➡️ Vini Jr quebra recordes históricos na Champions League e supera Messi

(Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

- O crucial foi não levarmos gol no primeiro tempo. O Dortmund jogou muito bem. Depois, melhoramos, marcamos o gol, estivemos totalmente envolvidos. Depois fomos o melhor time, mas demorou muito para conseguirmos isso - completou o jogador.

Apesar de ser o último jogo de Kroos com a camisa do Real Madrid, o craque terá seus últimos minutos em campo na Eurocopa, pela Seleção Alemã, e vai pendurar as chuteiras depois dos compromissos internacionais.