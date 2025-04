Hansi Flick, técnico do Barcelona, concedeu entrevista coletiva antes do confronto com o Real Madrid, neste sábado (26), valendo o título da Copa do Rei. O comandante alemão mostrou plena confiança em seu time, mesmo com média de idade baixa e amplo uso de atletas jovens, mas pediu pés no chão diante do grande rival.

- Temos que desfrutar do jogo. Temos um time muito jovem, e será uma grande experiência. Uma final sempre é diferente, não há favorito, e queremos que comece logo o jogo. Mas quero que meu time respeite os rivais. O Madrid é um clube muito grande, e deve ser respeitado. Precisaremos lutar durante os 90 minutos, entregar tudo que temos, e alcançar o troféu. Se trata apenas disso - comentou Hans.

A final foi antecedida por polêmicas de arbitragem envolvendo o Real, que publicou um vídeo apontando erros anteriores dos membros do corpo escalado para a decisão, e os árbitros De Burgos Bengoetxea e González Fuentes, que detonaram a produção audiovisual. O entrevero, inclusive, levou ao cancelamento do treino e da coletiva do clube da capital.

Questionado sobre a situação, Flick optou por esquecer a parte extracampo, e saiu em defesa dos árbitros atacados pelo rival.

- Não sei o que dizer na verdade. Para mim, é um jogo de futebol. Nossa responsabilidade é proteger a todos ao nosso redor. Os torcedores entram em campo querendo ver os atletas, e precisamos dos árbitros, então temos que cuidar deles. Não podemos desrespeitá-los, nenhum clube pode. É o que acho que temos que fazer - declarou.

Por fim, ao ser perguntado sobre a possível demissão do técnico blanco Carlo Ancelotti diante de um triunfo blaugrana, o germânico afirmou que se sente na mesma pressão de erguer a taça. O italiano tem em sua mesa uma aproximação da Seleção Brasileira, e pode deixar o cargo na capital em caso de derrota na Andaluzia.

- A corda bamba é a mesma para mim. Os dois times querem ganhar a final, e é nosso trabalho preparar as equipes para que possam ganhar. E também para nossa torcida, já que temos 27 mil torcedores do Barcelona que vieram até aqui - afirmou o professor.

Hansi Flick em entrevista coletiva pelo Barcelona antes de clássico com o Real Madrid (Foto: Cristina Quicler / AFP)

A final entre Real Madrid e Barcelona, valendo o título da Copa do Rei, acontece neste sábado (26), às 17h (de Brasília), no Olímpico de La Cartuja, em Sevilha (ESP). Em caso de empate, o confronto será estendido à prorrogação, e se necessário, à disputa por pênaltis.