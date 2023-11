Stuttgart enfrenta o Borussia Dortmund pela 11ª rodada da Bundesliga. Os Suábios, que estão na terceira colocação, jogará em casa, na Mercedes-Benz Arena, contra o time da Renânia do Norte-Vestfália, que ocupa a quarta posição. A partida será realizada neste sábado (11), às 11h30 (Horário de Brasília) com transmissão do Canal GOAT.