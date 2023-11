IMPORTANTE PARA A VITÓRIA: GABRIEL MARTINELLI

Líder do Grupo B, com nove pontos, o Arsenal fez mais uma grande partida e bateu o Sevilla por 2 a 0. Na segunda etapa, Gabriel Martinelli recebeu passe do lateral, avançou para o meio de campo e encontrou Saka, em profundidade, para ampliar o placar. O brasileiro foi um dos destaques dos Gunners, além da assistência, com uma partida sólida.