Sandhausen vai receber o Bayern Leverkusen, nesta quarta-feira (1), às 14h (de Brasília), no Hardtwaldstadium, pela segunda rodada da DFB Pokal. O clube da casa, que foi rebaixado para a terceira divisão do campeonato alemão na última temporada, vem de duas vitórias em cinco jogos, enquanto o seu adversário vive uma boa fase e é líder da Bundesliga, está com 13 vitórias em 14 partidas.