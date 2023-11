A seleção do Chipre vai receber a Espanha nesta quinta-feira (16), às 14h (de Brasília), no Alphamega Stadium, válido pela 9ª rodada do grupo A das eliminatórias da Eurocopa. O time espanhol já está classificado para a competição continental e a equipe da pequena ilha localizada no Mar Mediterrâneo está eliminada e em último na tabela sem nenhuma vitória. A partida terá as transmissões da ESPN e da Star+.