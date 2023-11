O treinador da equipe é o português Leonardo Lopez, que já teve passagem no futebol neocaledônio quando treinou o AS Tiga Sports, que foi campeão em 2020 e 2022. O jogador em destaque do país é o ponta Nolhann Alebate, que nasceu em 2006 e joga na base do Hienghène Sport, time da Nova Caledônia. Alebate recebeu o prêmio de melhor jogador do Campeonato Sub-17 da OFC, por seus três gols e duas assistências no torneio.