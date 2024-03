São Paulo ganha ‘alívio’ em logística complicada na Libertadores

Estádio do Cobresal, El Cobre não receberá partidas da Libertadores (Foto: Reprodução / Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/03/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O São Paulo tem uma das logísticas mais complicadas entre times brasileiros na Libertadores. Além de ser o terceiro clube do Brasil que enfrentará a maior quilometragem total nas viagens, a operação para enfrentar o Cobresal, do Chile, é considerada cansativa.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Porém, o Tricolor ganhou um alívio, pois o clube chileno anunciou que mandará seus jogos em Calama (2.260 metros de altitude), onde fica a casa do rival Cobreloa (Estádio Zorros del Desierto). Originalmente, as partidas aconteceriam no El Salvador (2.300 metros de altitude), estádio no meio do deserto do Atacama. A mudança significa uma ligeira redução de cerca de 40 metros de altitude.

Além disso, Calama conta com um aeroporto próximo à cidade, o que facilita ainda mais a locomoção do São Paulo para jogar a Libertadores. Uma ida para o estádio original envolveria um possível trajeto mais longo de ônibus, além do voo partindo da capital paulista.

A distância do aeroporto de Calama até o estádio que receberá o confronto do Tricolor com o Cobresal é de aproximadamente 6 km. Para efeito de comparação, isso significa uma distância mais curta do que do Morumbis até a Avenida Paulista, por exemplo.

Estádio do Cobreloa, em Calama, em que o São Paulo jogará pela Libertadores (Foto: Reprodução)

- Depois de um árduo trabalho e uma colaboração excepcional de todos os departamentos do clube, estamos emocionados em anunciar que a Copa Conmebol Libertadores acontecerá no Estádio Zorros del Desierto. Embora desejássemos jogar no nosso amado El Cobre en El Salvador, os novos requisitos da Conmebol nos levaram a tomar essa decisão – afirmou o Cobresal, em comunicado oficial.

- Apesar de não estar nas alturas de El Salvador, levaremos nosso espírito e determinação às alturas de Calama. Agradecemos sinceramente o município de Calama por seu apoio e por permitirmos converte o Zorros del Desiserto em nossa nova casa para as partidas como mandantes. Esperamos com entusiasmo e respaldo de toda a comunidade calamenha, irmão do Cobre, nesta emocionante viagem mineira. A lutar com força e paixão em cada partida – concluiu.

➡️ Conmebol detalha datas, horários e onde assistir aos jogos dos brasileiros na Libertadores; saiba

O São Paulo vai duelar fora de casa com o Cobresal na quarta rodada da Libertadores. Antes, enfrenta os chilenos na condição de mandante.

CALENDÁRIO DOS JOGOS DO SÃO PAULO