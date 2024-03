Saiba os principais jogadores que o Fluminense enfrenta na fase de grupos da Libertadores

Fluminense encara trio conhecido do público brasileiro na Libertadores (Divulgações/Alianza Lima, Colo-Colo e Cerro Porteño)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/03/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

No Grupo A da Libertadores, o Fluminense encara Alianza Lima, Cerro Porteño e Colo-Colo em busca de uma vaga no mata-mata do torneio continental. Nesses adversários, Fernando Diniz encontrará atletas rivais conhecidos e que precisará ter atenção redobrada.

O Tricolor luta pela defesa do título mais importante da América do Sul, mas enfrenta clubes tradicionais e com "ambiente de Libertadores", como disse Fred. Assim, o Lance! apresenta alguns nomes para se ter atenção nos seis primeiros jogos.

ALIANZA LIMA

Uma das mais tradicionais equipes do Peru, o Alianza Lima perdeu o protagonismo de outrora e não conta com muitos destaques individuais em seu plantel. O clube tem o experiente defensor Carlos Zambrano como um líder, que conta com mais de 60 convocações para seu país.

Além do zagueiro, o time dirigido por Alejandro Restrepo também conta com o faro de gol do centroavante Hernán Barcos. O atacante de soma passagens marcantes por Palmeiras e Grêmio, além de um período mais curto e discreto pelo Cruzeiro.

CERRO PORTEÑO

Já o Cerro Porteño conta com mais destaques individuais em relação ao Alianza Lima. Na linha de defesa, a equipe azulgrana conta com Bruno Valdéz na zaga e Arzamendia na lateral-esquerda. A dupla junta soma mais de 50 convocações para o Paraguai, mas não são lembrados desde 2022.

No meio, o time de Manolo Jiménez tem o volante Piris da Motta, que vestiu a camisa do Flamengo e foi campeão da Libertadores em 2019. E no setor ofensivo, o clube conta com Cecilio Domínguez, que também já foi convocado pelo Paraguai, e Edu, ex-atacante de Cruzeiro e Coritiba.

COLO-COLO

O Colo-Colo conta com um grande protagonista e conhecido do futebol brasileiro em seu meio-campo: Arturo Vidal. O meia e ídolo nacional foi contratado no início de 2024 após passagens apagadas por Flamengo e Athletico-PR.

Na posição de goleiro, a equipe tem Brayan Cortés, que é titular do Chile desde o início da última Eliminatória da Copa do Mundo 2026. O atleta foi titular e atuou por 90 minutos nas últimas seis partidas da competição.

Muitas vezes no 11 inicial, o Colo-Colo também conta com Leo Gil e Carlos Palacios, que tiveram passagens bem apagadas pelo Vasco. E o clube é dirigido por Jorge Almirón, ex-técnico do Boca Juniors quando o Fluminense conquistou a Libertadores.

