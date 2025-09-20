Com o encerramento da primeira rodada da Champions League, as atenções se voltam novamente para as principais ligas nacionais da Europa. Com grandes duelos, o Lance! selecionou cinco jogos para o torcedor assistir neste fim de semana no Velho Continente, com diversos clássicos em vários países, principalmente na Inglaterra.

🔴🔴 Liverpool ⚔️ Everton 🔵⚪

Na Inglaterra, Liverpool e Everton protagonizarão o Merseyside Derby, em Anfield, pela quinta rodada da Premier League. Após anos de rivalidade ferrenha até a década de 90, os rivais se distanciaram mais em títulos conquistados e relevância neste século. Sem conquistar troféus desde 1995, o lado azul da cidade se tornou um gigante adormecido no país, e vence os Reds esporadicamente nos últimos anos.

Do outro lado, o sempre vencedor Liverpool aumentou ainda mais a distância ao Everton com várias vitórias no confronto, 100 a 68 aos Reds no total, e diversos títulos. Se os Toffees amargam 30 anos de seca, os Reds viveram períodos vitoriosos, com conquistas nacionais e europeias.

Na atual temporada, as equipes entraram com pretensões diferentes. Atual campeão da Premier League, o Liverpool vai em busca de defender a conquista e ampliar ainda mais a distância no confronto direto entre as equipes. Já o Everton, com estádio novo, quer se estabilizar na elite após anos que flertou com o rebaixamento.

📅 Data e Hora: sábado (20), às 08h30 (de Brasília)

🏟️ Estádio: Anfield (Liverpool, Inglaterra)

📺 Onde assistir ao jogo: Disney+ e ESPN

Liverpool e Everton fazem o Merseyside Derby (Foto: Paul ELLIS / AFP)

🔵🔴 PSG ⚔️ Olympique de Marselha ⚪🔵

Na França, o clássico entre PSG e Olympique de Marselha agita a quinta rodada da Ligue 1. Conhecido como Le Classique, esse será o primeiro clássico que os parisienses disputarão após vencer a Champions League, algo que só os rivais tinham conseguido, em 1993. Agora, com Paris Saint-Germain se estabelecendo como o maior clube francês, a rivalidade ganhou peso maior ao Marselha, que busca bater de frente com o domínio vermelho e azul.

Na atual edição da Ligue 1, o PSG começou com 100% de aproveitamento e já na liderança do campeonato, com 12 pontos. Já o Olympique teve início irregular, marcado por brigas no vestiário e ocupa a sétima posição, com seis pontos (duas vitórias e duas derrotas).

📅 Data e Hora: domingo (21), às 15h45 (de Brasília)

🏟️ Estádio: Parc des Princes (Paris, França)

📺 Onde assistir ao jogo: Cazé TV

PSG e Olympique de Marselha são os protagonistas do Le Classique (Photo by Bertrand GUAY / AFP)

🔴🔴 Manchester United ⚔️ Chelsea 🔵🔵

Um clássico que ganhou muita relevância neste século e com times que possuem diversos torcedores no Brasil, Manchester United e Chelsea irão movimentar a quinta rodada da Premier League, em Old Trafford. Após a injeção de dinheiro russo dos Blues, a rivalidade entre os clubes se tornou, por um tempo, a principal do futebol inglês, até com final de Champions League entre as equipes, com vitória dos Diabos Vermelhos, em 2008.

Nesta década, os clubes vivem momentos peculiares, com o United em eterna crise desde a saída de Sir Alex Ferguson, em 2013, e com o Chelsea vivendo momentos de altos e baixos. Na atual temporada, a equipe de Manchester segue em dias difíceis e na iminência de demitir mais um treinador, o português Ruben Amorim. Já os Blues, em momento estável, busca vencer o clássico para não perder a proximidade com a liderança.

📅 Data e Hora: sábado (20), às 13h30 (de Brasília)

🏟️ Estádio: Old Trafford (Manchester, Inglaterra)

📺 Onde assistir ao jogo: Disney+

Casemiro divide bola com Lavia em duelo entre Manchester United e Chelsea, pela Premier League (Foto: Paul Ellis / AFP)

🔵⚪ Lazio ⚔️ Roma 🔴🟡

Em um dos clássicos mais inflamados do mundo, o Stadio Olimpico receberá os principais clubes da capital italiana pela quarta rodada da Série A. O Derby della Capitale, entre Lazio e Roma, promete emoções até o apito final. No histórico do confronto, vantagem dos Lobos, com 75 vitórias contra 58 dos rivais e 68 empates.

Na atual temporada, a Roma teve início bom, com duas vitórias, mas amargou uma derrota, em casa, na última rodada e ocupa a sétima posição. Já a Lazio, com apenas uma vitória e três pontos conquistados, é a 12ª colocada.

📅 Data e Hora: domingo (21), às 07h30 (de Brasília)

🏟️ Estádio: Stadio Olimpico (Roma, Itália)

📺 Onde assistir ao jogo: Disney+ e Xsports

🔴⚪ Arsenal ⚔️ Manchester City 🔵⚪

Em Londres, no Emirates Stadium, o Arsenal recebe o Manchester City, pela quinta rodada da Premier League. Em rivalidade que movimentou a Inglaterra nas últimas temporadas com as brigas pelo título inglês, as equipes entram em campo em busca de se aproximar do líder Liverpool, que vem de início perfeito na competição. No histórico recente do duelo, superioridade dos Cityzens, com mais vitórias e títulos sobre os Gunners, que amargaram dois, dos três, vice-campeonatos da Premier League ao clube de Manchester.

📅 Data e Hora: domingo (21), às 12h30 (de Brasília)

🏟️ Estádio: Emirates Stadium (Londres, Inglaterra)

📺 Onde assistir ao jogo: Disney+ e Xsports

