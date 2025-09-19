Na próxima segunda-feira (22), às 15h45 (horário de Brasília), o atual campeão italiano Napoli e o recém-promovido Pisa se enfrentam pela 4ª rodada da Serie A. Mais do que uma simples partida de pontos corridos entre o líder, que tem 100% de aproveitamento, e o 18º colocado da tabela, o jogo no Estádio Diego Armando Maradona marca um reencontro especial para o zagueiro brasileiro Mateus Lusuardi, do Pisa, que disputa sua terceira temporada no Calcio.

Formado nas categorias de base do Grêmio, ele fazia parte do elenco sub-20 do Criciúma quando despertou o interesse do Frosinone, da Itália, pelo qual fez sua estreia como jogador profissional, aos 19 anos. E ela não poderia ter sido mais memorável.

Em dezembro de 2023, o defensor atuou pelos 90 minutos na goleada histórica do Frosinone, que bateu o Napoli, então campeão italiano, em pleno Diego Armando Maradona por inesquecíveis 4 a 0, em duelo válido pelas oitavas de final da Coppa Italia. Na ocasião, logo em seu primeiro jogo, Lusuardi foi o encarregado de marcar astros como o atacante Victor Osimhen, hoje no Galatasaray, e o ponta Khvicha Kvaratskhelia, atualmente no PSG, e saiu de campo muito elogiado por sua atuação.

- Uma estreia como aquela foi digna de um sonho. Enfrentar uma grande equipe, que vinha de uma temporada histórica, com jogadores de nível mundial, em um dos estádios mais famosos da Europa foi realmente inesquecível - relembrou Mateus Lusuardi.

- Ter a oportunidade de jogar contra o Napoli de novo nesse mesmo palco desperta sentimentos muito fortes em mim, agora vestindo a camisa do Pisa. Espero que a gente esteja em um dia tão inspirado quanto aquele. Pela nossa preparação, temos condições de fazer um bom jogo lá - projetou o zagueiro canhoto de 21 anos.

No Frosinone, além da partida marcante contra o Napoli, Mateus Lusuardi aproveitou o período para se adaptar ao futebol italiano dentro e fora de campo. Aprendeu o idioma, ganhou experiência e dividiu o elenco com Kaio Jorge, hoje no Cruzeiro, e Reinier, atualmente no Atlético-MG. Com boas atuações e mais espaço na equipe principal na temporada 2024/25, o defensor passou a atrair a atenção de outros clubes, incluindo o Palmeiras.

Para a atual temporada, Mateus Lusuardi foi anunciado como reforço do Pisa, que acaba de retornar à Serie A após 34 anos. O clube, que teve o volante Dunga em seu elenco no fim dos anos 1980, é atualmente comandado pelo ex-atacante Alberto Gilardino. No elenco, Lusuardi é companheiro de nomes como Lorran, jovem meia emprestado pelo Flamengo, o também meia colombiano Juan Cuadrado, ex-Juventus, e o atacante Louis Thomas Buffon, filho do ex-goleiro Gianluigi Buffon.

- Tem sido uma experiência muito positiva. A Serie A é um campeonato extremamente competitivo, cada rodada é um novo desafio. Ainda estamos no começo do trabalho, com jogadores se adaptando e chegando ao grupo, mas temos um elenco de qualidade, e tem sido um prazer fazer parte desse processo. Acredito que, com dedicação no dia a dia, vamos colher bons resultados e conseguir a permanência na primeira divisão - avaliou Mateus Lusuardi.