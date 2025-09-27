A temporada europeia segue intensa e cheia de atrações no meio e no fim de semana. Mas o grande destaque fica para sábado e domingo, quando alguns dos principais clubes do continente transformam seus estádios em palco para duelos decisivos. Pensando nisso, o Lance! selecionou cinco partidas imperdíveis para acompanhar no Velho Continente. Anote na agenda e não perca nenhum lance!

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

🔵🔴 Crystal Palace x Liverpool 🔴🔴

Abrindo a lista de grandes jogos do fim de semana está a reedição da Supercopa da Inglaterra, torneio que abriu a temporada inglesa. O Liverpool teve um início arrasador em 2025/26, mas começou o ano com gosto amargo ao perder o título da Community Shield nos pênaltis para o Crystal Palace. Este reencontro carrega dois enredos principais: o Palace foi o único rival que os Reds não conseguiram derrotar nos primeiros oito jogos, e tenta manter o papel de “pedra no sapato” da equipe de Arne Slot.

As duas equipes vêm de temporadas marcantes. O Crystal Palace conquistou seu primeiro grande título na história, com a conquista da Copa da Inglaterra, enquanto o Liverpool dominou a Premier League. Em 2025/26, ambos mantêm o embalo: os Reds lideram isoladamente o Campeonato Inglês com 100% de aproveitamento, enquanto o Palace aparece em quinto lugar, apenas um ponto atrás do quarto, terceiro e segundo colocado. Será também o confronto entre as únicas equipes invictas da competição.

📅 Data e Hora: sábado (27), às 11h (de Brasília)

🏟️ Estádio: Selhurst Park, em Londres (ING)

📺 Onde assistir ao jogo: Disney+

⚪🔴 Atlético de Madrid x Real Madrid ⚪⚪

O grande jogo da rodada europeia acontece na Espanha. Atlético e Real se enfrentam em um clássico que promete responder muitas perguntas. O Real Madrid de Xabi Alonso é tudo isso mesmo? Será o primeiro grande teste do treinador após na o Mundial de Clubes. Do outro lado, será que o Atlético pode se recuperar? Apesar de ter sido um dos clubes que mais investiu na janela, o time ocupa apenas a 9ª colocação em La Liga e acumula tropeços.

Real Madrid e Atlético de Madrid em ação na temporada passada (Foto: Javier Soriano / AFP)

O ambiente do clássico está carregado também fora de campo. Nos últimos dias, aumentaram as críticas de dirigentes sobre supostos benefícios de arbitragem. O Real se diz prejudicado e cobra tratamento igual para rivais, como o Atlético. Em campo, a partida pode ser um divisor de águas: os merengues podem consolidar a liderança e o bom momento, enquanto os colchoneros buscam uma vitória que marque uma virada na temporada.

📅 Data e Hora: sábado (27), às 11h15 (de Brasília)

🏟️ Estádio: Riyadh Air Metropolitano, em Madrid (ESP)

📺 Onde assistir ao jogo: Disney+ e ESPN

⚪⚫ Newcastle x Arsenal 🔴⚪

No domingo, a Premier League volta ao centro das atenções com um duelo importante. O Newcastle, sensação das últimas temporadas, recebe o Arsenal, equipe que mantém a regularidade, mas ainda busca engrenar para conquistar títulos. Nesta temporada, os Magpies começaram mal e só têm uma vitória na liga. O último jogo, uma goleada sobre o Bradford pela Copa da Liga, pode servir de impulso para a reação.

O Arsenal, por sua vez, continua forte, mas ainda carrega o velho problema das lesões, que afetam a regularidade. Mesmo assim, é o vice-líder do Campeonato Inglês e tenta se afirmar como um candidato sólido ao título. O confronto no St James’ Park deve ser um termômetro importante para as ambições de ambos.

📅 Data e Hora: domingo (28), às 08h30 (de Brasília)

🏟️ Estádio: St James' Park, em Newcastle upon Tyne (ING)

📺 Onde assistir ao jogo: Disney+ e ESPN

🔵🔴 Barcelona x Real Sociedad ⚪🔵

Na Espanha, outro duelo chama atenção pelo contraste dos momentos. A Real Sociedad, que vinha crescendo nos últimos anos, começou 25/26 mal, somando três derrotas em seis jogos e ficando próxima da zona de rebaixamento. O clube basco, no entanto, costuma complicar a vida dos grandes e espera repetir o papel de “azarão” diante do Barcelona.

O Barça, mesmo lidando com desfalques e instabilidade defensiva, ainda ostenta o melhor ataque de La Liga: 19 gols em seis jogos. O time segue invicto, mas já empatou e perdeu a liderança para o Real Madrid. A partida deste domingo pode ser fundamental para recuperar terreno na briga pelo topo.

📅 Data e Hora: domingo (28), às 13h30 (de Brasília)

🏟️ Estádio: Olímpic Lluís Companys, na Catalunha (ESP)

📺 Onde assistir ao jogo: Disney+

⚫🔴 Milan x Napoli 🔵🔵

Fechando a lista, um clássico italiano que promete agitar o domingo. Milan e Napoli se enfrentam em San Siro em duelo direto pelo topo da Serie A. O Milan perdeu na estreia, mas reagiu e chegou à terceira posição, com uma sequência sólida de vitórias.

O Napoli, atual campeão, manteve o embalo e está invicto, liderando a liga com 100% de aproveitamento. Será, no entanto, apenas o segundo grande teste dos napolitanos na temporada – no primeiro, contra o Manchester City pela Champions League, acabou derrotado. O jogo deste domingo servirá para medir forças e pode ter peso decisivo na briga pelo título italiano.

📅 Data e Hora: domingo (28), às 15h45 (de Brasília)

🏟️ Estádio: San Siro, em Milão (ITA)

📺 Onde assistir ao jogo: Disney+ e ESPN

