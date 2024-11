O futuro de Paul Pogba no futebol ainda não está definido. O meio-campista rompeu seu contrato com a Juventus e está afastado dos gramados por conta de uma suspensão sofrida em setembro de 2023, por uso de substância proibida.

Campeão do mundo com a França em 2018, o central já afirmou planejar um retorno no mais alto nível do futebol europeu e quer arranjar um novo clube na janela do inverno do Velho Continente. Por isso, o Lance! separou cinco destinos que ajudariam Pogba a alcançar seu objetivo.

⚽ Paul Pogba no PSG

Um bom destino para o craque seria o Paris Saint-Germain. Voltando a jogar no seu país de origem, Paul estaria mais perto de suas raízes e encontraria um projeto sólido no continente, que domina o futebol nacional, mas ainda tem objetivos a alcançar. Além de o PSG nunca ter conquistado a Champions League, se desfez de suas estrelas, como Messi, Mbappé e Neymar, nas últimas janelas, o que abre espaço para a chegada de novos astros para manter o nível do elenco como um dos melhores do mundo e permite que o clube se mantenha forte.

⚽ Paul Pogba no Galatasaray

Apesar de ser um lugar avulso dos holofotes continentais, a liga da Turquia tem se fortalecido nos últimos anos. Na última janela, o Galatasaray se reforçou e montou um elenco que conta com nomes como Osimhen, Mertens, Icardi e o zagueiro Davinson Sánchez. No meio, Lucas Torreira e o ex-São Paulo Gabriel Sara são as opções, mas a chegada de Pogba poderia colocar o Gala em outro patamar, fortalecendo a equipe na briga pelos títulos da Süper Lig e da Europa League. Fora da badalação das cinco grandes ligas, o francês teria mais chances de se reciclar e recuperar o bom futebol.

⚽ Paul Pogba no Newcastle

Caso queira voltar à Premier League, o meia dificilmente terá espaço nos seis grandes, mas pode encaixar bem em times da segunda prateleira. O Newcastle, aquisição do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, tem um planejamento forte para os próximos anos, e poderia encontrar em Pogba um nome de peso para o projeto. O ex-Juventus se encaixaria em uma trinca brilhante com Tonali e Bruno Guimarães, com livre espaço para ser o protagonista da equipe e voltar ao alto nível.

⚽ Paul Pogba no Atlético de Madrid

Outra equipe que passou por um processo de reconstrução financeira nos últimos anos foi o Atlético de Madrid. Os colchoneros reorganizaram suas finanças e têm melhorias no elenco a fazer, principalmente no meio de campo. Com Pogba, a história pode ser outra. O francês poderia agregar ao time em uma liga de futebol mais dinâmico e, sob o comando do sempre enérgico Diego Simeone, recuperar sua intensidade dentro das quatro linhas e desfilar futebol.

⚽ Paul Pogba no Napoli

Por fim, o "PogBoom" pode manter-se no futebol italiano. Acostumado à cadência de uma escola mais travada e estudiosa pela bola, um bom destino seria o Napoli, que tem feito grandes temporadas no "País da Velha Bota". Sob o comando de Antonio Conte, o central não precisaria de um tempo estendido de adaptação a uma nova cultura, e poderia impulsionar a qualidade de mais jovens como McTominay, Gilmour e Kvaratskhelia, além da dobradinha de experiência com Lukaku.