Campeão do mundo, Pogba rescinde com a Juventus e fica livre no mercado

Paul Pogba, volante francês campeão do mundo em 2018, está livre para assinar com qualquer clube no mercado de transferências. A Juventus, último clube do jogador, anunciou a rescisão mútua com o francês via nota oficial. O vínculo só seria encerrado em junho de 2026, porém, com os problemas extracampo recentes enfrentados pelo francês, ambos os lados concordaram com a decisão.

Agora, o ex-Manchester United busca um novo clube. Apesar disso, ele só poderá retornar aos gramados em março de 2025, quando sua punição por doping ter fim. O meia tinha sido suspenso em setembro de 2023 por quatro anos após ser pego no teste antidoping pelo uso de testosterona sintética, porém, teve o gancho reduzido para 18 meses em outubro, graças à decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS).

Com o retorno aos gramados cada vez mais próximo, Pogba precisava definir o futuro na carreira. Sem clube, ele busca um novo desafio para 'ressuscitar' para o futebol. Nesta segunda passagem pela Juventus, o volante fez 12 jogos, não fez gols e deu apenas uma assistência, em um desempenho longe do demonstrado na primeira passagem pela Itália.

Juventus anuncia rescisão de Pogba

— O Juventus Football Club e Paul Pogba anunciam que concordaram mutuamente em rescindir o contrato de desempenho desportivo, a partir de 30 de novembro de 2024. A empresa deseja a Paul tudo de melhor para seu futuro profissional.

Relembre o caso

O caso aconteceu na partida de abertura da campanha da Juventus no Campeonato Italiano, contra a Udinese, o francês não saiu do banco, mas foi sorteado para realizar o exame antidoping após o apito final. O Tribunal Antidoping da Itália, na época, havia aceitado o pedido da Procuradoria Nacional Antidoping italiana e aplicado a pena ao atleta.

Nos dois jogos seguintes, frente a Bologna e Empoli, Pogba somou 52 minutos, e, à época, deu declarações dizendo que se sentia pronto para recuperar seu prestígio na equipe bianconera. Porém, perdeu os compromissos posteriores por fadiga muscular, antes de ser afastado pelo resultado positivo do exame.

Pogba em ação pela Juventus (MARCO BERTORELLO/AFP)

