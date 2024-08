Jogo do Flamengo hoje: saiba onde assistir, horários e escalações

Flamengo e Bolívar voltam a se enfrentar nas oitavas, após jogarem na fase de grupos. Foto: Jorge Rodrigues/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 15:54 • Rio de Janeiro

Pela primeira partida das oitavas de final da Libertadores da América, o Flamengo joga hoje contra o Bolívar, esperando abrir vantagem em casa para não se complicar na altitude boliviana no jogo de volta, que está marcado para o dia 22. O confronto começa a partir das 21:30h pelo horário de Brasília, no Estádio do Maracanã. A partida tem transmissão do Disney+ e da ESPN.

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Flamengo não vem de uma fase boa. Nos últimos três jogos, o time carioca saiu de campo derrotado em duas oportunidades e empatou em outra. Portanto, o clube espera espantar a má fase diante de sua torcida. Mesmo com desfalques de Everton Cebolinha, Matías Viña e Bruno Henrique, o Flamengo é favorito para o jogo de hoje. O clube do Rio de Janeiro ocupa atualmente a terceira colocação no Brasileirão e passou em segundo de seu grupo na Libertadores, justamente com o seu adversário de hoje em primeiro.

No jogo de hoje, Flamengo espera mudar a história da fase de grupos da Libertadores e passar pelo Bolívar. Foto: Jorge Rodrigues/AGIF

Portanto, o Bolívar não deve ser um adversário tão fácil, já que ganhou o grupo E. O clube boliviano tem um retrospecto melhor que o Flamengo nos últimos três jogos, com 3 vitórias, sendo o líder do campeonato nacional da Bolívia, com 23 pontos após 10 rodadas jogadas.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Flamengo x Bolívar (onde assistir, horário, escalações e local).

Ficha técnica

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Bolívar

Copa Libertadores - Oitavas (Jogo de ida)

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 15 de agosto de 2024, às 21:30h;

📍 Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+;

🟨 Árbitro: Wilmar Roldán (COL).

⚽Prováveis escalações de Flamengo x Bolívar

Flamengo

Rossi; Wesley (Varela), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Luiz Araújo e Pedro - Técnico: Tite

Desfalques: Bruno Henrique (suspenso), Cebolinha e Viña (lesionados).

Bolívar

Carlos Lampe, Yomar Rocha, Renzo Orihuela, Anderson Jesus e José Segredo; Leonel Justiniano, Alex Granell, Ramiro Vaca; Henry Vaca, Alfio Oviedo e Bruno Sávio - Técnico: Flavio Robatto

Desfalques: Patricio Rodríguez (dores na perna esquerda)