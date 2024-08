John Textor, dono da SAF do Botafogo, avança para comprar clube inglês

John Textor, dono da SAF do Botafogo, no Estádio Nilton Santos (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 15:10 • Rio de Janeiro

John Textor, dono da SAF do Botafogo, busca ter um novo clube na Premier League. De acordo com a apuração dos veículos "Athletic" e "Sky Sports", o empresário estadunidense avançou para realizar a compra do Everton após o atual dono do clube, Farhad Moshiri, prometer um período de exclusividade para a concretização do negócio.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com este cenário, Textor terá um período para concluir a operação sem concorrentes. Para realizar o desejo de ser o novo dono do Everton, o empresário terá que se desfazer da porcentagem que detém dos direitos do Crystal Palace. Junto com a própria empresa, Eagle Football Grupo, ele tem 45% das ações do clube londrino.

A medida se torna necessária por conta das regras da Premier League. A competição proíbe a existência de um único investidor atuando em mais de um clube na competição. Em entrevista recente ao jornal inglês "Daily Mirror", Textor explicou o atual posicionamento no mercado.

- Eu sigo como dono do Palace. Teria que deixar o clube antes de comprar qualquer coisa. Estamos olhando para o Everton, como todos - disse o empresário estadunidense.

O desejo do atual dono da SAF do Botafogo em adquirir um novo clube na Inglaterra se dá devido ao fracasso de comprar mais ações do Crystal Palace. Textor tentou se tornar sócio majoritário do clube londrino, mas não teve sucesso. Ao todo, ele investiu £86 milhões para ter 40% das ações do time há três anos atrás. Posteriormente a porcentagem subiu para 45%, mas o estadunidense não conseguiu ter mais ações do clube após a resistência dos outros donos: os empresários Steve Parish, Josh Harris e David Blitzer.

Por outro lado, o Everton procura um novo dono, já que o empresário Farhad Moshiri busca se desfazer da participação no clube. A empresa 777 Partners, que controlava a SAF do Vasco, chegou a buscar a compra do clube da cidade de Liverpool, mas não obteve sucesso.