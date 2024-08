Premier League toma decisão polêmica para evitar discussões sobre arbitragem

Árbitros da Premier League terão de revelar o clube do coração para evitar 'conflitos de interesses' (Foto: Divulgação/Premier League)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 17:32 • Londres (ING)

A Premier League tomou uma decisão polêmica na tentativa de reduzir as discussões sobre arbitragem na temporada 2024-25: agora, os árbitros terão de revelar o seu clube do coração à PGMOL (Professional Game Match Officials Limited), entidade responsável pelas escalas de arbitragem da primeira e segunda divisões do futebol inglês.

Segundo Howard Webb, ex-árbitro e diretor da PGMOL, a iniciativa tem a intenção de evitar "conflitos de interesses". O dirigente ainda salientou que as informações fornecidas pelos árbitros sobre seus respectivos clubes do coração não serão divulgadas, mas serão utilizadas pela entidade para modificar escalas.

- Nós analisaremos as escalas e faremos ajustes se acreditarmos que possa haver conflito de interesses no caso do árbitro se declarar torcedor do clube. Caso um árbitro tenha jogado por um clube, haverá mudança também. Se existirem conexões pessoais entre árbitros e funcionários dos clubes, também haverá mudanças. Levaremos tudo isso em conta na hora de escalar um árbitro - detalhou Webb.

Vale lembrar que uma das maiores controvérsias da última edição da Premier League diz respeito justamente a um suposto conflito de interesses denunciado pelo Nottingham Forest. Na ocasião, o clube acusou o árbitro Stuart Attwell de ser torcedor do Luton Town e ter atuado no VAR no duelo entre as equipes - derrota do Forest por 2 a 0.

À época, o clube de Nottingham divulgou um forte comunicado questionando a lisura da Premier League e afirmando que o clube chegou até a notificar os organizadores do campeonato para informar que o árbitro Attwell não poderia atuar na partida.

Desde então, por conta da grande repercussão do caso, foi feita uma série de discussões sobre melhorias na arbitragem. Em meio a estes debates, foi votado o fim do VAR (rejeitado pelos clubes) e aprovada a publicação em tempo real, via mídias sociais, de explicações sobre as decisões da arbitragem durante os jogos (medida que será colocada em prática já na primeira rodada do campeonato).