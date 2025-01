Oferta do Real Madrid por astro do Liverpool é ‘muito difícil de recusar’

O Real Madrid está cada vez próximo de fechar a contratação de um dos principais nomes do Liverpool nos últimos anos, o lateral Trent Alexander-Arnold. Lenda dos Reds com mais de 200 jogos pelo clube, o ex-defensor Glen Johnson afirmou em entrevista à BetVictor Canadá que considera improvável a renovação do jogador dos Três Leões com a equipe de Merseyside.

A fala foi repercutida pelo Diario AS, de Madri. Segundo Johnson, a possibilidade de defender o Real Madrid na próxima temporada está na cabeça de Trent, mesmo que ele não transpareça isso em campo. Com contrato até junho de 2025, o lateral ainda não informou os Reds sobre qual será o próximo passo da carreira.

— Não creio que o Liverpool esteja confiante em conseguir manter Trent Alexander-Arnold. Quanto mais o tempo passa, mais improvável parece. Claro, eles têm muita coisa a favor: podem vencer a Premier League e Trent é um garoto local. Dito isto, convenhamos, todo time quer contratá-lo de graça. É difícil dizer que eles têm certeza de que vão segurá-lo.

Trent Alexander-Arnold pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe desde o início do mês de janeiro. Apesar de gerar interesse em múltiplos clubes, o Real Madrid lidera a corrida e conta com a preferência do próprio jogador, que enxerga a possibilidade de transferência como um salto em busca dos objetivos da carreira. O atleta já afirmou que almeja ser eleito Bola de Ouro e enxerga a parceria com Jude Bellingham no Real Madrid como uma boa oportunidade neste sentido.

A oferta do Real Madrid por Trent é "muito difícil de rejeitar", de acordo com Glen Johnson. Apesar disso, a chegada no time espanhol pode estar atrelada a uma condição: a permanência de Carlo Ancelotti na beira do gramado. O jogador britânico é um pedido do treinador italiano.

— Se Carlo Ancelotti é o motor da contratação de Trent, é claro que a sua saída do Real Madrid faria uma grande diferença. O que aconteceria se chegasse um novo treinador que não gostasse dele? É preciso pesar tudo.

Carlo Ancelotti, comandante do Real Madrid (Foto: Javier Soriano/AFP)

