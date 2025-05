Fora da Champions League, o Real Madrid ainda tinha um grande objetivo na reta final da temporada: secar o Barcelona. A "zica" surtiu efeito, com o clube catalão sendo eliminado pela Inter de Milão, na terça-feira (6), na semifinal. Na manhã desta quarta (7), o CT do Real acordou preenchido de faixas e agradecimentos aos italianos pela eliminação.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Além da Inter de Milão, torcedores do Real também fizeram questão de agradecer ao Monaco, que eliminou o Barcelona na Euroliga de basquete. Outras faixas foram colocadas para reforçar que, com mais títulos de Champions, o Real é o "Rei da Europa". Nas redes sociais, torcedores também tiraram sarro, relembrando que o Barça completará dez anos desde seu último troféu continental.

continua após a publicidade

— Obrigado, Inter — diz uma das faixas, em italiano, no CT do Real Madrid.

Depois do empate em 3 a 3 na partida de ida, Barcelona e Inter de Milão voltaram a protagonizar um grande jogo pela Champions League. Assim como o primeiro duelo, as duas equipes empataram por 3 a 3 nos 90 minutos, com decisão da vaga indo para a prorrogação. No tempo extra, Frattesi marcou o gol que deu a classificação à Inter, que retorna para a final depois de dois anos.

Como Pep Guardiola ‘sabia’ que técnico da Inter chegaria na final da Champions?

Barcelona e Real Madrid farão 'final' no próximo domingo

Barcelona x Real Madrid pela decisão da Copa do Rei (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Com apenas o Campeonato Espanhol por disputar até o fim da temporada, Barcelona e Real Madrid farão El Clásico no próximo domingo (11). Dessa vez, a partida terá peso dobrado, já que irá definir, ou pelo menos encaminhar, o campeão de La Liga. Com quatro jogos para o fim, o Barça lidera com quatro pontos de vantagem para os Merengues.