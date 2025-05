Apesar de menos badalada em relação a outras equipes europeias, a Inter de Milão irá disputar sua segunda final de Champions League dentro de uma janela de três temporadas. Um dos pilares do bom trabalho dos Nerazzurri é o técnico Simone Inzaghi, que está no cargo desde 2021. Rival em outras ocasiões, Pep Guardiola não demonstrou surpresa com o sucesso dos italianos.

Em entrevista recente, quando comentou sobre os semifinalistas da Champions League, Pep Guardiola já havia indicado que Inzaghi e Inter chegariam a mais uma final. O conhecimento sobre o assunto se dá pelo fato de que o Manchester City enfrentou a equipe italiana na decisão continental de duas temporadas atrás.

— Quero dizer ao Inzaghi que o que ele está sentindo agora, nós sentimos há dois anos. Ele deve saber que está treinando o segundo time mais forte da Europa e, portanto, um grande time. Ele estará de volta à final. O esporte é assim: às vezes você ganha, às vezes você perde... — comentou Guardiola sobre a Inter.

Três vezes campeã da Champions, a Inter de Milão disputará sua sétima a final. A última aconteceu em 2023, quando perdeu por 1 a 0 para o Manchester City de Pep Guardiola. Na ocasião, mesmo já tendo a 'Orelhuda' eu seu currículo na época de Barcelona, o treinador conquistou a sua primeira sob o comando da equipe inglesa. Neste sentido, pode servir de inspiração para Inzaghi.

Passagem de Inzaghi na Inter é um sucesso 🏆

Perto de completar quatro anos sob o comando da Inter, Simone Inzaghi coleciona troféus e marcas na equipe. Até aqui, são seis títulos, com destaque para o tri do Campeonato Italiano entre 2022 e 2024. Antes, o técnico já havia sido campeão duas vezes pela Lazio. Além da Champions e a reta final da Serie A, os Nerazzurri também disputarão o Mundial de Clubes no meio do ano.