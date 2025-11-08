O ex-atacante do Real Madrid, Iván Zamorano, deu uma declaração polêmica sobre a estrela do Barcelona, Lamine Yamal. Em entrevista ao programa 'El Cafelito' nesta semana, o chileno foi contundente ao afirmar que, apesar de ser um "craque", ele não contrataria o jovem de 18 anos por ele não ter "nem a alma nem a essência" do Real Madrid.

'Real Madrid é um time de classe e cultura'

Zamorano, que jogou quatro temporadas no Real Madrid, foi além na sua crítica, traçando um paralelo entre a personalidade de Lamine Yamal e os valores que ele acredita serem do clube merengue, ao mesmo tempo em que elogiava outro jogador do Barça.

Zamorano em campo pela Seleção Chilena. (Foto: AFP)

— Eu contrataria o Pedri, ele é um fenômeno e faz isso sem falar. É humilde, fala o justo, e essa é a essência — disse Zamorano, antes de voltar a criticar Yamal:

— Lamine Yamal não tem nem a alma nem a essência do Madrid. No Barça, tudo bem; aqui, não. É outro clube. O Real Madrid é um time de classe e cultura. Os jogadores devem representar isso.

O chileno também criticou a postura do jovem atacante fora de campo, comparando-o a Lionel Messi para argumentar que Yamal recebe muito destaque pelo que "fala".

— Jamais escutei o Messi dizer 'fomos roubados', e ele era o melhor do mundo. Um garoto de 17 anos ter todas essas luzes pelo que fala… Acho que o que ele tem que fazer é demonstrar em campo — disparou o ex-jogador.

Para Zamorano, o Barcelona "precisa tratar de encaminhar" Lamine Yamal. — Desse jeito, ele será apenas um grande jogador. Os jogadores que deixam um legado são feitos de outra estirpe — concluiu.

