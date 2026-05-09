Quem é o maior artilheiro da história do El Clásico entre Barcelona e Real Madrid?

Lionel Messi está no livro de histórias do 'El Clásico', como o maior artilheiro do duelo entre Real Madrid e Barcelona. Ídolo do Barça, o argentino marcou 26 gols contra o maior rival e lidera a lista de goleadores do maior clássico do futebol espanhol. Mas, desde sua saída para o PSG, novos protagonistas passaram a decidir o duelo entre espanhóis — com destaque para os brasileiros.

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Messi é seguido por Alfredo Di Stéfano e Cristiano Ronaldo, ambos com 18 gols pelo Real Madrid contra o Barcelona. Karim Benzema (16) e Raúl González (15) fecham a lista dos cinco maiores artilheiros do 'El Clásico'.

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Brasileiros brilham após a saída de Messi da Espanha

Com a saída de Lionel Messi para o PSG, o El Clásico ganhou novos protagonistas. Os brasileiros Vini Jr e Raphinha são os principais destaques e lideram a artilharia do confronto entre Barcelona e Real Madrid desde a saída do argentino do futebol espanhol.

Na era pós-Messi, Vini Jr e Raphinha somam sete gols cada em El Clásicos. Logo atrás aparecem Kylian Mbappé, Robert Lewandowski e Karim Benzema, todos com seis gols marcados no clássico.

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Benzema, porém, já deixou o Real Madrid e não poderá ampliar seus números. Pelo lado do Barcelona, Lewandowski pode disputar seu último El Clásico, já que o contrato do atacante com o clube catalão se encerra ao fim da temporada.

Vini Jr e Raphinha em clássico entre Real Madrid e Barcelona, em 2022 (Foto: Ethan Miller/AFP)

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