O que levou o Manchester United a tentar a contratação de Rúben Amorim

Rúben Amorim ainda não decidiu se trocará o Sporting pelo Manchester United (Foto: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 06:15 • Lisboa (POR)

O Manchester United mal tinha anunciado a demissão de Erik ten Hag do cargo de técnico, na última segunda-feira (28), quando os jornais da Inglaterra já noticiavam: o português Rúben Amorim era o principal alvo do clube para assumir o cargo.

Considerado o "queridinho" do mercado europeu, nos últimos meses o treinador teve seu nome ligado a outros gigantes como Liverpool e Manchester City. Embora jovem (tem apenas 39 anos), é considerado um dos mais promissores da atualidade e é visto por colegas e dirigentes como um profissional diferente dos demais.

Além de tudo, vem desenvolvendo à frente do Sporting (Portugal) um dos trabalhos mais vitoriosos da Europa nas últimas temporadas. Foi o técnico que interrompeu um jejum de 19 anos sem títulos dos Leões ao vencer o Campeonato Português da temporada 2020-2021 com duas rodadas de antecedência - e apenas uma derrota em 34 jogos.

Este título abriu caminho para mais uma série de conquistas do Sporting sob o comando de Rúben Amorim: duas Taças da Liga (2020-21 e 2023-24), uma Supertaça de Portugal (2021) e mais um Campeonato Português (2023-24). Mas os títulos, algo que anda em falta em Old Trafford nos últimos anos, são apenas a parte visível do que levou o Manchester United a tentar a contratação do técnico.

Liderança e inspiração em Mourinho

Quando jogador, Rúben Amorim teve se destacou defendendo as cores do Benfica. No clube, foi comandado por um velho conhecido do futebol brasileiro: Jorge Jesus. Sob o comando do "Mister", faturou três Campeonatos Portugueses (2009-10, 2013-14 e 2014-15), além de algumas seis Taças da Liga (2008–09, 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2013–14 e 2014–15), uma Supertaça (2014) e uma Taça de Portugal (2013-14).

Com o técnico, além de empilhar conquistas, aprendeu a desenvolver uma relação direta com jogadores e imprensa, além de desenvolver o seu estilo de liderança: o treinador costuma tomar a frente em situações delicadas para garantir que a pressão externa não afete seus jogadores.

No Sporting, Rúben Amorim adotou um estilo direto para lidar com jogadores e imprensa (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Mas a principal referência de Amorim é mesmo José Mourinho, com quem chegou a fazer um estágio em 2018 no próprio Manchester United. A inspiração fica nítida ao se ver o estilo de jogo do Sporting: organizado, coletivo e, acima de tudo, seguro na defesa.

- Eu sou um pouco assim. Eu me identifico mais com o outro lado, pensando em como vou vencer o oponente e como vou tentar garantir que eles não marquem gols - disse o técnico em certa ocasião.

Para um clube em baixa, como o Manchester United, a mentalidade do azarão pode ser um bom primeiro passo para aliviar a pressão das decepções das últimas temporadas.

Trabalho com jovens

Além da personalidade e dos títulos, há um fator pragmático na busca do United por Rúben Amorim: desde que o empresário Jim Ratcliffe assumiu como proprietário do clube, a ordem é reduzir gastos. Prova disso foi a recente demissão de Alex Ferguson, maior técnico da história do clube, do cargo de embaixador.

Para reequilibrar as finanças, o clube inglês deve investir cada vez mais em jogadores jovens, como já fez na última janela de transferências em que o jogador mais velho a ser contratado foi o lateral Mazraoui, de 26 anos. Outros reforços de destaque foram o zagueiro Leny Yoro, de apenas 18 anos, e o atacante Joshua Zirkzee, de 23 anos.

Diante desse contexto, Rúben Amorim parece ser um dos melhores técnicos disponível no mercado. Isso porque o técnico fez trabalho semelhante no Sporting, quando revelou jogadores que hoje brilham nas principais ligas do mundo. São os casos de Pedro Porro, hoje no Tottenham; Matheus Nunes, do Manchester City; Nuno Mendes, do PSG; e João Palhinha, atualmente no Bayern de Munique.

Rúben Amorim ainda não definiu qual será o seu futuro (Foto: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP)

O que falta para Rúben Amorim fechar com o Manchester United?

Na última terça-feira (29), o Manchester United notificou o Sporting de que pagaria a multa do técnico no valor de 10 milhões de euros (cerca de R$ 62,5 milhões na cotação atual). O clube português, no entanto, deseja que o técnico cumpra uma espécie de "aviso prévio" e permaneça pelo menos até a Data Fifa de novembro, que acontece entre os dias 11 e 19.

Há outro entrave colocado pelos Leões para a conclusão do negócio: o pagamento de uma multa de aproximadamente cinco milhões de euros (R$ 30,8 milhões na cotação atual) para a liberação dos auxiliares da comissão técnica, além de um valor extra para que essa dispensa seja imediata.

Apesar das negociações avançadas entre os clubes, vale destacar que Rúben Amorim não confirmou a troca de clube. Em coletiva após a vitória por 3 a 0 sobre o Nacional da Madeira, também na terça-feira (29), o técnico desconversou sobre o assunto e deixou claro que ainda não definiu seu futuro. A decisão sobre a conclusão ou não do negócio cabe, hoje, exclusivamente ao treinador.

