Exigências travam ida de Rúben Amorim para o Manchester United

Rúben Amorim ainda não decidiu se trocará o Sporting pelo Manchester United (Foto: Reprodução/Sporting)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 18:11 • Lisboa (POR)

A transferência de Rúben Amorim, atual técnico do Sporting (Portugal) para o Manchester United (Inglaterra) ganhou ares de novela. Isso porque a negociação, que parecia encaminhada até a tarde da última terça-feira (29), travou graças a algumas exigências dos Leões de Alvalade.

➡️ Manchester United prepara ‘chapéu’ em rival para anunciar novo treinador

Embora o Manchester United tenha concordado em pagar a multa rescisória do treinador, no valor de 10 milhões de euros (R$ 62,5 milhões na cotação atual), a direção do clube português estaria exigindo uma espécie de "aviso prévio" por parte do treinador, liberando-o apenas daqui a duas semanas, após a Data Fifa (que acontece entre os dias 11 e 19 de novembro).

Ainda segundo o jornal "A Bola", de Portugal, o presidente do Sporting, Federico Varandas, estaria pedindo mais 5 milhões de euros como multa para a liberação de toda a comissão técnica de Amorim, além de um valor extra pela saída imediata de todos os profissionais.

Caso o cenário persista, Rúben Amorim disputaria mais três jogos (contra Estrela da Amadora, Manchester City e Braga) no comando do Sporting antes de iniciar seu trabalho no comando dos Diabos Vermelhos. Sua estreia na Inglaterra seria apenas no dia 24 de novembro, diante do Ipswich Town, pela Premier League.

Entenda a negociação entre Rúben Amorim e Manchester United

Na última segunda-feira (28), o Manchester United demitiu o técnico Erik ten Hag, graças aos maus resultados da temporada até o momento, e já voltou as suas atenções para a contratação de Rúben Amorim. Na terça-feira (29), a negociação avançou com a confirmação, por parte do Sporting, de que o clube inglês aceitaria pagar a multa rescisória do contrato de Amorim.

Assim, a decisão por fechar ou não o negócio cabe, neste momento, exclusivamente ao técnico, que desconversou sobre o assunto quando perguntado em entrevista coletiva, após a vitória dos Leões por 3 a 0 sobre o Nacional da Madeira, pela Taça da Liga de Portugal.

- Houve um comunicado do clube e isso é a única coisa que há neste momento. Há o interesse do Manchester United, há o pagamento de uma cláusula e, depois, quando tiver algo mais concreto, irei chegar aqui e assumir, porque sempre passa por ser uma escolha minha. Enquanto não estiver tudo decidido, para um lado ou para o outro, não vale a pena dizer nada, apenas vai criar ruído - disse o técnico.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional