O que explica a queda de rendimento de Bellingham no Real Madrid?

Escrito por Rafael Lopes , supervisionado por João Marcos • Publicada em 27/10/2024 - 06:45 • Madri (ESP)

Ao lado de Vini Jr. e Rodri, Jude Bellingham é um dos principais candidatos ao prêmio da Bola de Ouro na temporada 2023-24. Apesar disso, mesmo após um ano de estreia meteórico pelo Real Madrid, o inglês vem enfrentando problemas de desempenho. A derrota merengue por 4 a 0 no clássico contra o Barcelona escancarou uma atuação sem brilho, muito distante da última vez em que os rivais se enfrentaram no Santiago Bernabéu e o meia decidiu a partida com um gol nos acréscimos.

A má fase é refletida pela imprensa espanhola. Após o revés, o diário MARCA, de Madri, afirmou que Bellingham é apenas uma "sombra" do que um dia mostrou com a camisa da equipe. Já o "AS", na análise do desempenho do jogador, afirmou que o meia carece de autoconfiança. Existe algo de errado.

Mau início de Bellingham no Real Madrid em 24-25

Os números indicam que Bellingham está com problemas de adaptação ao novo Real Madrid. Se no ano de estreia as circunstâncias apontavam a necessidade de um jogador mais próximo à grande área, com a escassez de poderio ofensivo devido às lesões, a temporada seguinte parece ofertar poucas oportunidades ofensivas para Jude. Em 11 partidas disputadas nesta temporada, ele soma apenas três assistências e nenhum gol. A amostragem é menor, porém, os números destoam bastante das 36 participações em gol em 23-24.

A escalação do Real Madrid é a grande pista para compreender o contraste entre os jogador da temporada passada e atual. Com a chegada de Mbappé, o treinador Carlo Ancelotti ainda não demonstrou certeza sobre o time titular. Já foram testadas diversas formações distintas e a temporada ainda está no início.

Com isso, Bellingham tem atuado em posições distintas a cada jogo. A partida contra o Barcelona é um bom exemplo: sem Rodrygo, o comandante italiano optou por povoar o meio de campo com Camavinga, Tchouaméni, Valverde e Bellingham. O inglês jogou como homem mais à direita na linha de meias. Esta foi a terceira posição distinta que o atleta jogou nos últimos três jogos: contra o Borussia Dortmund, pela Champions League, ele compôs uma linha de três meias, e contra o Celta de Vigo, por LA LIGA, foi escalado avançado e mais influente na criação.

A falta de regularidade afeta até os jogadores mais polivalentes, e o "período de testes" promovido por Ancelotti começa a irritar a imprensa. Com o mau desempenho no clássico do último sábado (26), o MARCA culpou Ancelotti pela queda de rendimento de um dos astros da equipe.

-Bellingham é uma sombra do futebolista que estourou no Bernabéu na temporada passada. E a culpa não é dele, mas sim da gestão que está sendo feita sobre ele. Todos os dias ele joga em uma posição que não é sua e o menino, embora dê tudo de si, não brilha. Jogar perto da ala direita, atuando como lateral durante muitos minutos, é uma piada de mau gosto que Ancelotti deve corrigir imediatamente.

Vale lembrar que com a disputa da Eurocopa, Bellingham teve o período de férias encurtado e a adaptação a uma, ou mais, posições pode ser atrapalhada pela situação física do atleta. O único gol de Jude na temporada foi defendendo a seleção inglesa, no duelo contra a Grécia, atuando mais próximo à área.

Ainda é cedo na temporada para fazer qualquer análise definitiva. Porém, a verdade é que ao mesmo tempo que Bellingham explora diferentes funções e posições, parece ter pouco espaço para desempenhar o que sabe fazer com eficiência: participar de gols.

