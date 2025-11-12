O que está em jogo na Ásia durante a Data Fifa de novembro?
Emirados Árabes Unidos e Iraque disputam vaga pela repescagem
- Matéria
- Mais Notícias
As Eliminatórias Asiáticas da Copa do Mundo de 2026 chegam para a realização da repescagem asiática nesta Data Fifa. Com diversas seleções confirmadas no Mundial, duas disputam a única vaga que o continente tem direito no playoff mundial.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Luis Castro reforça ligação com brasileiros em passagem pelo Al-Wasl
Futebol Internacional11/11/2025
- Fora de Campo
Europeus reagem a possível futuro de Endrick no Real Madrid: ‘Erro histórico’
Fora de Campo11/11/2025
- Futebol Internacional
Europeus enchem os olhos com joia do Palmeiras: ‘Mais um diamante’
Futebol Internacional11/11/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Entenda o regulamento e a classificação
Com o fim da quarta fase, que classificou o Catar e a Arábia Saudita, os segundos colocados de cada grupo irão disputar a única vaga da Ásia na repescagem da Copa do Mundo. Na quinta-feira (13), no Mohammed Bin Zayed, e terça-feira (18), no Internacional de Basra, ambos às 13h, Emirados Árabes Unidos e Iraque entrarão em campo pela classificação.
O vencedor do duelo no agregado irá se juntar a Bolívia e a Nova Caledônia, já garantidas na repescagem mundial. As partidas serão disputadas na janela da Data Fifa de 23 a 31 de março de 2026.
Relembre como foram as Eliminatórias Asiáticas à Copa do Mundo 2026
Depois das duas primeiras fases, que apenas eliminou as piores seleções, Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Japão e Austrália se classificaram na terceira etapa das Eliminatórias. Na sequência, se deu início a quarta fase, que colocou em campo as seis seleções que terminaram em terceiro e quarto lugares, respectivamente, nos grupos da terceira fase: Indonésia, Iraque, Omã, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. As seleções foram divididas em dois grupos de três países, com os vencedores de cada um deles se classificando para o Mundial.
Na disputa, Catar e a Arábia Saudita levaram a melhor e se uniram as outras seis seleções classificadas à Copa do Mundo de 2026. A quinta fase, então, reunirá as duas seleções que terminaram em segundo lugar na quarta fase em um jogo de ida e volta. O vencedor desses confrontos avançará para o Torneio Classificatório da Fifa, uma repescagem intercontinental.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias