O que está em jogo na Ásia durante a Data Fifa de novembro?

Emirados Árabes Unidos e Iraque disputam vaga pela repescagem

João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/11/2025
06:20
Brasileiro Caio Lucas celebra gol dos Emirados Árabes sobre o Omã, nas Eliminatórias da Ásia
imagem cameraO Emirados Árabes busca vaga na repescagem internacional (Foto: Karim Jaafar/AFP)
As Eliminatórias Asiáticas da Copa do Mundo de 2026 chegam para a realização da repescagem asiática nesta Data Fifa. Com diversas seleções confirmadas no Mundial, duas disputam a única vaga que o continente tem direito no playoff mundial.

Entenda o regulamento e a classificação

Com o fim da quarta fase, que classificou o Catar e a Arábia Saudita, os segundos colocados de cada grupo irão disputar a única vaga da Ásia na repescagem da Copa do Mundo. Na quinta-feira (13), no Mohammed Bin Zayed, e terça-feira (18), no Internacional de Basra, ambos às 13h, Emirados Árabes Unidos e Iraque entrarão em campo pela classificação.

Emirados Árabes contou com quatro brasileiros entre os titulares contra Omã
Emirados Árabes contou com quatro brasileiros entre os titulares contra Omã (Foto: Karim Jaafar/AFP)

O vencedor do duelo no agregado irá se juntar a Bolívia e a Nova Caledônia, já garantidas na repescagem mundial. As partidas serão disputadas na janela da Data Fifa de 23 a 31 de março de 2026.

Relembre como foram as Eliminatórias Asiáticas à Copa do Mundo 2026

Depois das duas primeiras fases, que apenas eliminou as piores seleções, Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Japão e Austrália se classificaram na terceira etapa das Eliminatórias. Na sequência, se deu início a quarta fase, que colocou em campo as seis seleções que terminaram em terceiro e quarto lugares, respectivamente, nos grupos da terceira fase: Indonésia, Iraque, Omã, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. As seleções foram divididas em dois grupos de três países, com os vencedores de cada um deles se classificando para o Mundial.

Na disputa, Catar e a Arábia Saudita levaram a melhor e se uniram as outras seis seleções classificadas à Copa do Mundo de 2026. A quinta fase, então, reunirá as duas seleções que terminaram em segundo lugar na quarta fase em um jogo de ida e volta. O vencedor desses confrontos avançará para o Torneio Classificatório da Fifa, uma repescagem intercontinental.

Taça da Copa do Mundo (Foto: Franck Fife/AFP)
Taça da Copa do Mundo (Foto: Franck Fife/AFP)

