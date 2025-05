A edição de 2024/25 da Champions League se encerra neste sábado (31), na decisão entre PSG e Inter de Milão, na Allianz Arena, em Munique (ALE). E enquanto milhões de torcedores param para assistir a grande final europeia, um brasileiro comanda, dos bastidores, uma parte essencial da experiência televisiva: o som.

Jonathan Domingues Batista, engenheiro de som natural do Rio de Janeiro, é o responsável pela sonorização ao vivo das partidas decisivas da competição, garantindo que o público sinta cada momento como se estivesse dentro do estádio.

Na prática, o trabalho de Jonathan envolve desde a captação dos sons da torcida e do ambiente até a mixagem em tempo real de entrevistas, comentários, efeitos e até a música-tema da UEFA. Tudo isso em sincronia com dezenas de câmeras e fontes de vídeo. “É como mixar um filme ao vivo, só que com milhões de pessoas assistindo e sem direito a erro”, resumiu o brasileiro, que já atendeu eventos importantes como a Copa do Mundo de E-Sports, a disputa do tênis em Wimbledon e até o funeral da Rainha Elizabeth II.

Grande desafio técnico e logístico

De acordo com o engenheiro, o áudio ao vivo em um estádio é um grande desafio técnico e logístico. Comparando com a transmissão de imagens, ele explica que o som não é algo que se possa manipular com a mesma facilidade.

- A gente não consegue silenciar um estádio com 60 mil pessoas. O que fazemos é criar uma atmosfera sonora que combine emoção, clareza e imersão. Isso exige precisão e controle total do nosso ecossistema técnico - complementou.

Para o engenheiro, o maior desafio é a imprevisibilidade. “São dezenas de fontes de áudio simultâneas: narradores, comentaristas, microfones de ambiente, efeitos, IFB para retorno dos apresentadores, e tudo precisa estar sincronizado. Qualquer falha de comunicação entre as equipes pode comprometer a entrega. Por isso, além de técnica, é essencial ter controle emocional e muito jogo de cintura”, disse.

Jonathan Batista, operador de som de jogos da Champions League (Foto: Reprodução)

Apesar das dificuldades, Jonathan garante que os momentos de tensão são compensados pela gratificação de ver tudo funcionando em harmonia e revela que quando a transmissão soa perfeita, é mágico.

Saber que você é parte disso é indescritível.

🔊🌍 A trajetória do brasileiro por trás do som da Champions League

Jonathan começou sua trajetória no áudio aos 15 anos, nos bastidores de shows da MPB em hotéis do Rio. Formado pelo IATEC e pela faculdade CCAA em Comunicação Social, acumulou experiência em programas brasileiros. A virada veio quando se mudou para Londres, enfrentando o desafio de não falar inglês e trabalhando em empregos como garçom e bartender. A primeira grande chance internacional foi na equipe técnica das Olimpíadas de Londres, que impulsionou sua carreira a um novo patamar. De volta ao Brasil, integrou a equipe da NBC nas Olimpíadas do Rio e venceu um Emmy Award na categoria Outstanding Technical Team Remote.

Após retorno ao Reino Unido, consolidou sua carreira ao ser recrutado pela Telegenic e, mais tarde, pela gigante NEP, atuando nas transmissões da Premier League e outras produções internacionais. Também expandiu seu alcance com projetos para empresas como TikTok, Amazon, Meta, Snapchat, Google DeepMind e até a London Metropolitan University.

À frente de sua própria empresa e com uma reputação sólida no mercado europeu, Jonathan Batista se tornou uma referência em sonorização ao vivo. Seu objetivo vai além de entregar técnica: ele quer inspirar outros brasileiros. “Se eu puder servir de exemplo para quem sonha trabalhar com áudio fora do Brasil, já valeu todo o esforço. Não existe sucesso sem dedicação, mas com foco e paixão é possível chegar muito longe”, finaliza.

