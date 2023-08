O famoso jargão popular “só acaba quando termina” entrou em ação no lendário Estádio de Wembley neste domingo (06/08), na final da Supercopa da Inglaterra. O Manchester City vencia por 1 a 0 até os 56 minutos do segundo tempo, quando o Arsenal empatou, levou a decisão para os pênaltis e se sagrou campeão. Foi o primeiro título do atacante brasileiro Gabriel Martinelli com a camisa dos Gunners.