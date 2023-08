O Red Bull Bragantino, por sua vez, não contará com Nathan. O zagueiro foi liberado para tratar de sua transferência ao Napoli, da Itália, que deve ser confirmada nos próximos dias. A negociação gira em torno de 10 milhões de euros, segundo informações do jornalista italiano Fabrizio Romano e do GE. Além disso, o Massa Bruta tem os desfalques do volante Raúl e dos zagueiro Lucas Cunha e Eduardo Santos, todos lesionados.