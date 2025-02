Novo formato da Champions League satisfaz ‘99% das pessoas’, diz presidente da Uefa

O presidente da Uefa saiu, mais uma vez, em defesa do novo formato da Champions League, adotado a partir da atual temporada. Aleksander Čeferin afirmou que, segundo os próprios cálculos, "99% das pessoas estão satisfeitas" com o modelo das competições europeias. O dirigente diz ainda que a estrutura faz dos torneios "mais imprevisíveis".

— Só ouvi respostas positivas. Calculo que 99% das pessoas estão agora satisfeitas com a renovação da Liga dos Campeões. A competição é ainda mais imprevisível do que antes, ninguém sabia até ao último momento se iria se qualificar. É um sucesso perfeito, e as audiências da Liga dos Campeões são excelentes — declarou Čeferin em entrevista ao jornal "Delo", da Eslovênia.

— Todas as três competições, incluindo a Liga Europa e a Conference League, são um sucesso. Os patrocinadores estão encantados com a participação de times menores. Agora todo mundo quer embarcar e investir mais nas competições da Uefa, e isso vale também para as emissoras que transmitem — completou o presidente da Uefa.

O formato da Champions League

A Uefa decidiu mudar o formato da Champions League para a temporada 2024-25. A fase de grupos deu lugar à "fase de liga", com 36 participantes, ao invés dos 32 habituais dos últimos anos. Cada equipe disputa oito partidas, sendo quatro como mandante e quatro como visitante, contra oito times diferentes, sendo dois de cada pote. Os oito times de melhor campanha avançam direto às oitavas de final; os colocados entre a 9ª e a 24ª posição vão à fase de 16 avos (playoffs); e os colocados entre a 25ª e a 36ª posição são eliminados.

