Presidente da Uefa apoia vitória de Rodri sobre Vini Jr na Bola de Ouro

Presidente da Uefa, Aleksander Čeferin defendeu a vitória de Rodri na Bola de Ouro. Questionado sobre o prêmio, o dirigente afirmou que o volante foi a "alma" da seleção da Espanha e do Manchester City. Em outubro de 2024, o espanhol foi eleito o melhor jogador do mundo pela revista "France Football", com o brasileiro Vini Jr. na segunda colocação.

— Absolutamente (o resultado foi justo). Rodri foi a alma da seleção da Espanha que conquistou a Eurocopa, e a alma do Manchester City, que venceu praticamente tudo nos últimos anos. Cerca de 100 jornalistas votaram, e ele conseguiu um número grande — comentou Čeferin em entrevista ao jornal "Delo", da Eslovênia.

Bola de Ouro de Rodri

Rodri Hernández, volante do Manchester City e da seleção da Espanha, foi eleito o Bola de Ouro da temporada 2023-24. Campeão da Eurocopa e da Premier League, o atleta superou nomes como Vini Jr. e Jude Bellingham, do Real Madrid, e encerrou um jejum de 64 anos sem que um espanhol fosse eleito melhor jogador do mundo. O último tinha sido Luis Suárez, em 1960.

A escolha por Rodri se deveu graças à ótima temporada individual por time e seleção. Peça crucial nos esquemas de Pep Guardiola e Luis de la Fuente, ele foi a engrenagem dos títulos no Campeonato Inglês e na Euro 2024. O volante também foi eleito o melhor jogador da disputa continental.

Rodri na temporada 2023-24

50 partidas 9 gols 13 assistências 38 vitórias 11 empates 1 derrota 49 jogos de invencibilidade

TÍTULOS

Premier League

Eurocopa

Bola de Ouro 2023-24: Lista final

1º - Rodri Hernández - Manchester City, Espanha

2º - Vini Jr. - Real Madrid, Brasil

3º - Jude Bellingham - Real Madrid, Inglaterra

4º - Dani Carvajal - Real Madrid, Espanha

5º - Erling Haaland - Manchester City, Noruega

6º - Kylian Mbappé - Real Madrid, França

7º - Lautaro Martínez - Inter de Milão, Argentina

8º - Lamine Yamal - Barcelona, Espanha

9º - Toni Kroos - Aposentado (ex-Real Madrid), Alemanha

10º - Harry Kane - Bayern de Munique, Inglaterra

11º - Phil Foden - Manchester City, Inglaterra

12º - Florian Wirtz - Bayer Leverkusen, Alemanha

13º -Dani Olmo - Barcelona, Espanha

14º - Ademola Lookman - Atalanta, Nigéria

15º - Nico Williams - Athletic Bilbao, Espanha

16º - Granit Xhaka - Bayer Leverkusen,

17º - Federico Valverde - Real Madrid, Uruguai

18º - Emiliano Martínez - Aston Villa, Argentina

19º - Martin Odegaard - Arsenal, Noruega

20º - Hakan Çalhanoglu - Inter de Milão, Turquia

21º - Bukayo Saka - Arsenal, Inglaterra

22º - Antônio Rüdiger - Real Madrid, Alermanha

23º - Rúben Dias - Manchester City, Portugal

24º - William Saliba - Arsenal, França

25º - Cole Palmer - Chelsea, Inglaterra

26º - Declan Rice - Arsenal, Inglaterra

27º - Vitinha - PSG, Portugal

28º - Alejandro Grimaldo - Bayer Leverkusen, Espanha

29º - Mats Hummels - Roma, Alemanha

29º - Artem Dovbyk - Roma, Ucrânia