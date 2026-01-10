Brasileiro marca em disputa de pênaltis, e Newcastle avança na FA Cup
Newcastle e Bournemouth se enfrentaram pela terceira rodada da FA Cup
Neste sábado (10), o Newcastle enfrentou o Bournemouth e se classificou para a próxima fase da FA Cup em disputa de pênaltis – com gol de brasileiro. O meio-campista Joelinton foi o quinto a marcar nas penalidades e contribuiu na vitória por 7 a 6, após empate por 3 a 3 no tempo regulamentar. O outro brasileiro do Newcastle, Bruno Guimarães foi o terceiro a cobrar, mas não converteu.
Contudo, o goleiro Aaron Ramsdale, do Newcastle, que foi o destaque da parte final do jogo. O inglês defendeu três pênaltis e foi o herói da classificação. Ramsdale defendeu as cobranças do também brasileiro Evanilson, de Alex Jimenez e de Bafode Diakite, a nona e última da sequência no St. James' Park. Autor do quinto gol dos pênaltis, Joelinton comemorou a vitória e a classificação na competição:
— Estou muito feito com essa classificação, e de novo foi com emoção em nossa casa. Essa última semana foi um teste para os corações do nosso torcedor, e felizmente estamos conquistando os resultados. Sabíamos que do outro lado tinha uma equipe qualificada, que vinha de uma vitória durante a semana. Pude ser feliz em converter o meu pênalti, pois é uma grande responsabilidade — celebrou.
O Newcastle volta à campo na próxima terça-feira (13) para enfrentar, em casa, o Manchester City, pela semifinal da Copa da Liga Inglesa. Se vencerem a equipe de Manchester, os atuais campeões vão enfrentar o vencedor entre Chelsea e Arsenal.
⚽ Como foi a partida entre Newcastle e Bournemouth?
Após um primeiro tempo muito truncado, a partida ganhou intensidade na segunda etapa. Aos 50 minutos, Harvey Barnes recebeu de frente para o goleiro e abriu o placar para o time da casa. O empate e a virada vieram logo depois com, respectivamente, Alex Scott e David Brooks. No apagar das luzes, Anthony Gordon converteu o pênalti que garantiu a sobrevivência ao Newcastle.
Na prorrogação, Harvey Barnes marcou seu segundo gol no jogo. Nos acréscimos do segundo tempo, no entanto, o Bournemouth empatou com Marcus Tavernier e levou a partida para as penalidades. Com dois pênaltis perdidos para cada lado, Aaron Ramsdale se consagrou ao defender o nono pênalti batido pelo zagueiro dos Cherries, Bafodé Diakite.
